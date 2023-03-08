Повісток стане більше? Військовий пояснив причини посиленої мобілізації в Україні

Чому мобілізація в Україні посилилася

Військовий каже, що поточні темпи мобілізації очевидно є вищими, ніж були пів року тому. Вони пов'язані з тим, що Росія мобілізувала велике число своїх громадян.

За словами Ганущина, багато людей потрібно для опанування нової техніки, яка надходить в Україну з інших країн. Крім того, необхідно поповнювати втрати з нашої сторони.

"Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби та для служби на нулі", - сказав військовий.

З огляду на ці причини, Олександр Ганущин переконаний, що мобілізація однозначно продовжиться.

Він також додає, що держава має право примушувати громадян виконувати закон про мобілізацію у воєнний час попри їхнє бажання.

"Інколи сила держави полягає в легальному інституті примусу. Найпростіше - це примус виконувати закони. Закон про мобілізацію під час війни повинен працювати, і саме цим займається апарат держави. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватися", - пояснив свою позицію військовий.

Чому воювати можуть не всі

Військовий психолог Ольга Швець в інтерв'ю РБК-Україна розповідала, що брати до рук зброю можуть не всі. На її думку, тил також повинен триматися стабільним.

"Я радію, що працюють магазини, люди ходять у кафе та можуть дозволити собі більш-менш безтурботне життя. Тому що який тоді сенс воювати на сході та тримати цю навалу, якщо тут всі будуть пригнічені?" - пояснює психолог.

Проте, за її словами, не варто просто чекати на перемогу.

"Інколи мене дратують висловлювання людей, що вони чекають на перемогу. Вони справді нічого не роблять, а просто чекають. Тобто ти чекаєш, поки чиїмись руками буде здобута перемога?" - каже Ольга.

Вона впевнена, що кожен українець та українка мають свою суперсилу, яку можна використовувати на своєму невеликому рівні для пришвидшення перемоги.