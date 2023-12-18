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Повістки в Україні почали розносити з поліцейськими: в ТЦК пояснили, чому так

Фото: Повістки в Україні розносять по-новому (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

В Полтаві повістки по квартирах почали розносити представники ТЦК разом з поліцейськими. Це не означає посилення заходів мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Українське радіо "Полтава".

Що треба знати про роздачу повісток

Про те, що така процедура нормальна розповів речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Військовий пояснив, що вручення повісток за місцем проживання є основним способом оповіщення, оскільки в ТЦК є дані про військовозобов’язаних і один з пунктів - це його адреса проживання. 

Якщо громадянин порушує правила військового обліку вже не вперше -  його можуть доставити примусово працівники поліції.

"Як було раніше? Якщо людина порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою, її дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати", - зазначив речник ТЦК.

У Полтаві у межах посилення мобілізації представники ОСББ зобов’язано надавати доступ до під’їздів. 

"Представники ТЦК заходять в під’їзд, стукають у квартиру і вже спілкуються з громадянином. Ми не кажемо зараз в жодному разі про видачу повістки, як про видачу так званої бойової повістки. Лише для прибуття в ТЦК", - додав Роман Істомін.

За його словами, сповіщення у громадських місцях "це вимушений захід", оскільки не всі виконують правила військового обліку і проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали у ТЦК. 

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повісткиМобілізація в Україні