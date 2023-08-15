Повістка у поштовій скриньці: що буде, якщо її проігнорувати

Мобілізація в Україні триває і все частіше військовозобов'язаним чоловікам приходять повістки з'явитися до ТЦК у поштових скриньках.

До чого зобов'язує повістка, яку кинули до поштової скриньки, розповів адвокат Андрій Межирицький, пише ТСН.

До чого зобов'язує повістка у поштовій скриньці

Правозахисник Андрій Межирицький повідомив, що чинним законодавством не передбачено будь-якої відповідальності, якщо людина не з'явилася по повістці, яку знайшла у поштовій скриньці і за яку не розписалася.

Але за словами адвоката "як людина і громадянин, військовозобов'язаний має зробити для себе висновки, коли побачив у поштовій скриньці повістку".

"Така повістка не вважається врученою. У цьому відношенні численна судова практика, ТЦК складає протокол про порушення правил мобілізації і накладає штраф за неявку по ній. Навіть якщо людина не розписалася за отримання повістки", - повідомив Межирицький.

Але людина, яка не з'явилася по повістці, може отримати штраф.

"Є такі випадки, коли людині направили повістку поштою, людина не з'явилася, а потім щодо неї склали протокол про адміністративне правопорушення. Його також направили поштою. Людина з цього приводу не дала жодних пояснень і заперечень, не знаючи про те, що відбувається така ситуація. Керівник ТЦК виніс ухвалу про притягнення до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 3400 до 5100 грн", - розповів експерт.

Людина, одночасно з відкриттям виконавчого провадження, опиняється в Єдиному реєстрі боржників.

Це загрожує такими наслідками: заборона відкриття чи закриття банківських рахунків, блокування банківських рахунків, заборона відчуження рухомого чи нерухомого майна.

Пам'ятайте, повістка вважається отриманою, якщо людина, якій вона адресована, за неї розписалася.

"Повістка вручена тоді, коли вона вручена особисто і є підпис. Все інше жодним чином це не може підмінити", - каже юрист.