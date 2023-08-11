В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян

Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Відповідні зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України внесено на засіданні Кабінету міністрів.

"Це зроблено, аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 році і до 30 квітня 2018 року)", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що за чинної редакції правил, під час дії воєнного стану право на перетин державного кордону мають, зокрема, особи, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО.

"Уряд зняв обмеження права на перетинання державного кордону в період дії воєнного стану особами, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО. Військова агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тому маємо уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців - учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів", - заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Заборона на виїзд з України

Через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

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