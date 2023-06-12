Повірка лічильника газу: чи доведеться українцям за це платити і що буде у разі відмови

Чи потрібно платити споживачу за повірку лічильника

Періодична повірка, демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт лічильників газу у побутових споживачів здійснюється за рахунок облгазу. При цьому неважливо, хто є власником лічильника - облгаз чи споживач.

Витрати на повірку лічильників закладено у тариф на послуги розподілу природного газу. Відповідно побутові споживачі, які платять за доставку газу, водночас сплачують облгазу і за повірку лічильників.

Як фіксується спожитий газ, коли лічильник забирають на повірку

Коли у споживачів знімають лічильники газу для проведення періодичної повірки, то облгаз встановлює лічильники з власного обмінного фонду.

У випадках, коли неможливо встановити інший прилад, тоді нараховують середньомісячний (середньодобовий) обсяг споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року.

Або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як пів року.

Що буде, якщо споживач відмовиться від повірки лічильника

Споживачі зобов’язані забезпечити доступ до лічильника представникам облгазу після пред’явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу (або повірки на місці встановлення).

Якщо споживач відмовляє працівникам у цьому, то йому змінюють режим нарахування обсягів природного газу. Така відмова має бути оформлена відповідним Актом, що засвідчується представником облгазу та споживачем.

Від дати складання цього Акту показання лічильника за спожитий газ не враховуватимуться. Усі нарахування провадитимуться за граничними обсягами споживання природного газу населенням, визначеним у додатку 19 до Кодексу газорозподільних систем.