Лікар назвала продукти, які не можна їсти вагітним перед пологами

Багато мам не знають, що їсти перед пологами та чи можна взагалі щось їсти. Правильні продукти можуть зарядити енергією та заспокоїти жінку перед важливим процесом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку акушер-гінеколога Елізабет Ідову.

Яку помилку роблять жінки

Поширена помилка, яку лікар часто помічає, полягає в тому, що жінки приходять до пологового будинку з їжею, якої навпаки потрібно уникати.

"Я часто бачу рис, чипси та інші гострі страви. Вас вирве, якщо ви з'їсте все це", - розповіла вона.

Натомість вона закликає їсти легкі продукти, які підвищують енергію, як-от фрукти, ягоди та банани, багаті клітковиною та цукром, щоб підтримувати заряд енергії.

Для тих, хто воліє відмовитися від фруктів, вона рекомендує натомість взяти печиво.

"Печиво, таке як крекери і чай. Нічого із занадто великою кількістю начинок - це може викликати у вас блювоту. Отже, варто обирати щось дуже сухе", - зазначила акушер.

Також вона порекомендувала взяти горіхи та сухофрукти, тому що вони дають енергію.

Чого хочуть вагітні перед пологами

Жінка, яка знаходиться в активній фазі пологів, може захотіти випити тільки трохи чистої води, але ніяк солодкої. У дуже багатьох жінок виникає сильне бажання зробити ковток води безпосередньо перед останніми потугами. Це відбувається тому, що в організмі спостерігається різкий викид адреналіну.

Дуже довгий час у багатьох пологових будинках існувала сувора заборона на їжу і пиття під час пологів з метою запобігання важких ускладнень у разі, якщо знадобитися анестезія.

Однак, багато сучасних фахівців дотримуються думки, що породіллю не можна обмежувати. Жінка повинна покладатися на свої відчуття голоду і спраги, і робити так, як їй цього хочеться.

Але не піддавайтеся спокусі з'їсти жирну чи гостру їжу. При потребі втамуйте голод легким перекусом безпечними продуктами, адже це забезпечить більш комфортний перебіг пологів.