Повезет не всем: где в Украине пройдут дожди

Погода в Украине в субботу, 30 марта, будет теплой, ясной и без осадков на большей части страны. Лишь кое-где ночью пройдет небольшой дождь, передает Украинский гидрометцентр.

Согласно сообщению синоптиков, небольшие осадки в виде дождя местами пройдут лишь ночью на Востоке Украины. На остальной территории - без осадков.

Ветер будет слабым, 5-10 метров в секунду, дуть он будет с Запада с переходом на северо-западное направление.

Погода в Украине 30 марта принесет потепление (фото: pixabay.com)

Температура ночью будет не очень благоприятной: от +3 тепла до -2 мороза, а в западных, северных и Винницкой областях +2... +7 тепла, днем ожидается от +10 до +15 тепла.

В Карпатах ночью будет от 0 до -5 мороза, а днем от +4 до +9 тепла.

В столице ночью ожидается от +4 до +6 тепла, а днем распогодится до +12... +14 выше нуля. Осадки не предвидятся. Ветер северо-западный, 5-10 метров за секунду.

Тем временем синоптик Наталка Диденко рассказала, когда наконец в Украине наступит теплая погода и будет +18 градусов.

Погода в Украине 30 марта принесет потепление (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Ранее мы писали о том, что погода в Украине в первые дни апреля напугает жителей страны резкими перепадами температуры.

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц. Август в 2019 году грозит стать холодным и дождливым.

Также украинцев предупредили о том, что конец марта будет довольно напряженным: ожидаются серьезные магнитные бури. Это может негативно сказаться на здоровье.