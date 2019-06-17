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Температура снизится, прогремят грозы: где будет свирепствовать погода (фото)

STYLERЖизнь    17.06.2019 - 07:32
Температура снизится, прогремят грозы: где будет свирепствовать погода (фото)
Погода в Украине 17 июня (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в понедельник преподнесет украинцам неприятный сюрприз

Погода в Украине в понедельник, 17 июня, принесет жителям страны снижение температуры, а некоторые области пострадают от гроз и дождей. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, недавно Наталка Диденко рассказала, когда стоит ожидать существенного снижения температуры воздуха.

Так, дожди с грозами сегодня ожидаются на Западе страны, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В остальной части страны осадки не предвидятся.

Температура снизится, прогремят грозы: где будет свирепствовать погода (фото)

Погода в Украине 17 июня (коллаж: РБК-Украина)

Температура воздуха в западных областях составит от +23 до +27 градусов, кроме Закарпатья, где днем будет от +27 до +29.

На Юге сегодня жарко - от +29 до +32 тепла, в остальных областях +27... +30 градусов.

В Киеве в понедельник также возможны грозовые дожди. Днем воздух прогреется до +28... +30 тепла.

Температура снизится, прогремят грозы: где будет свирепствовать погода (фото)

Погода в Украине 17 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешковском районе.

Также мы писали, что в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.

К слову, из-за погодных капризов пострадали некоторые районы Киева. Сильный ливень подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района.

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