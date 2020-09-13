Повезет в любви и финансах: гороскоп для всех знаков Зодиака с 14 по 20 сентября

Гороскоп на середину сентября сулит активный и насыщенный период. Возможны неожиданные, но судьбоносные встречи, много хлопот, финансовые вливания и успех в романтической сфере.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 7 по 14 сентября, и кому звезды сулят успех. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Избавьтесь от всего, что вас расстраивает, пугает, заставляет терять уверенность в себе – это ведет к неприятностям. Постарайтесь поменьше общаться с токсичными людьми, не допускайте воздействия манипуляторов. Самые удачные дни – четверг, пятница и суббота. Звезды будут в гармонии с планетами, и Овны будут удачны в финансовой, любовной сфере. С возлюбленными берите инициативу в свои руки. Не пускайте ничего не самотек, особенно в понедельник и вторник.

Телец

На этой неделе успех будет обеспечен Тельцам во всех сферах жизни. Можно даже рискнуть, но при условии, если этого будет требовать ситуация. Звезды сулят прибыль и новые высоты в работе и бизнесе. Удачными станут новые проекты, сложная работа и крупные покупки. Не допускайте скупость, так как это может отвести от вас успех и привести к фиаско. Последите обязательно за своим здоровьем, так как хорошее самочувствие будет связано с продуктивностью.

Близнецы

Сердечная тема станет на этой неделе самой важной. Если у вас нет второй половинки, то самое время завести новые знакомства. Наступает удачный период для свиданий, романтики, задушевных разговоров и общения в социальных сетях. 18 сентября ожидается спад энергии. В финансах – проводите переговоры, запускайте новые проекты, решайте юридические вопросы. Если планировали отдых – ближайшая неделя для этого подходит.

Рак

Отправляйтесь в путешествие или деловую поездку, проведайте родственников в другом городе – вам полезно будет сменить обстановку и это избавит вас от накопленных эмоций и усталости. Откажитесь от повышенных физических нагрузок и не задерживайтесь на работе. Близким и любимым постарайтесь уделить больше внимания. В ближайшие дни не занимайтесь жилищными вопросами, не покупайте недвижимость. При трудностях – прислушайтесь к совету близкого человека.

Лев

В начале недели возможны запутанные сложности, не исключены скандалы, ссоры и общее понижение тонуса. Постарайтесь больше отдыхать, посещайте людные места и позвольте себе развлечения. Стоит посвятить время самообразованию и получению новых знаний. В любовной сфере не стоит принимать никаких решений, просто оставьте все как есть, и ситуация разрешится сама собой.

Дева

Избегайте общения с представителями агрессивных знаков Зодиака, так как вы будете очень уязвимы, а они – будут распространять негатив. На этой неделе Девам стоит выбрать домашние дела и уединение. В отношениях стоит ожидать прохлады, но не стоит на этом концентрироваться. В плане работы самое удачное время наступит после 17 сентября. Конец недели желательно разгрузить и хорошенько отдохнуть на выходных.

Весы

Неделя будет спокойной, только среда и четверг могут быть напряженными в любви и делах. Будьте осторожны при составлении и редактировании документах. Остальные дни будут более благоприятными и их можно посвятить важным делам. Поездки и смена обстановки на этой неделе будут удачными. А энергия звезд сулит приятные встречи, новые знакомства и прекрасное времяпровождение с семьей. Не оставайтесь в одиночестве – это притянет негатив.

Скорпион

Последние недели были не самыми приятными и наступило время хорошего отдыха. Друзья или родственники на этой неделе могут попросить о помощи, и астрологи не советуют им отказывать. Выходные будут на энергетическом подъеме, воспользуйтесь этим периодом для решения всех вопросов. Возможны новые знакомства и даже начало головокружительного романа.

Стрелец

Звезды сулят благоприятную неделю, особенно для тех, кто сможет побороть прокрастинацию. Удачными станут новые проекты, идеи, продвижение бизнеса и работа – воспользуйтесь тем, что планеты на вашей стороне. Не торопитесь с принятием решений и не разбрасывайте деньги направо и налево. В начале недели можете смело менять имидж – посетите парикмахера, стилиста, купите новую одежду. Не общайтесь с токсичными и нечестными людьми.

Козерог

У вас начинается период финансовой активности, и вы можете совершать крупные покупки, начинать новые дела, менять работу и проводить важные переговоры. В романтической сфере буде затишье. Тем, кто уже в отношениях – астрологи советуют дать своей половине больше свободы. Не ищите сейчас новых знакомых и партнеров, но, если кто-то проявит интерес или инициативу – не отказывайтесь. Новая симпатия сулит приятные моменты.

Водолей

Перестаньте злиться и отпустите все обиды. Избегайте негатива, особенно в отношении близких и любимых людей. Такие чувства могут украсть вашу удачу. Научитесь прощать других людей за их проступки, ошибки и несовершенство. В финансовых делах возможен застой и неурядицы, но ситуация не станет критической. Сложной будет первая половина недели. Не рассказывайте никому о своих планах.

Рыбы

Личная жизнь выйдет у Рыб на первый план на этой неделе. Если вы хотели закончить отношения или начать новые – наступает самое благоприятное время. В финансах ожидайте резкие взлеты и падения, особенно с 16 по 19 сентября. Не совершайте в эти дни дорогих покупок, не нарушайте обещаний и не выходите за рамки дозволенного. Уделите свое время поставленным задачам.

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 14 по 20 сентября.