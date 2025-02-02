Повертайте борги: астролог дала прогноз та важливі поради на 2 лютого

Прогноз астропогоди на 2 лютого

Цього дня варто відмовитись від нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Також не варто голодувати.

"Ця неділя - день обрання мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та нових знань. Треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання", - розповіла астролог.

"Також це творчий день, коли можна планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті. Усе розпочате 2 лютого повинно отримати свою завершеність", - також пояснила вона.

Окрім цього, у неділю можна здобути перемогу над страхами, вирішити розбіжності. Настає період боротьби за правду, захисту від нападів, розриву непотрібних зв’язків.

У неділю варто наважитися та перемогти свої сумніви. Бажано повернути борги.

Гороскоп на 2 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

"Символічним управителем 2 лютого є Сонце. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила. Йдеться про дозвілля з дітьми, розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - наголосила Соловйова.

"Цього дня варто займатися творчістю. Також можна підсилити сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), прикраси із золота", - резюмувала вона.