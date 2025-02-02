Возвращайте долги: астролог дала прогноз и важные советы на 2 февраля

В воскресенье, 2 февраля, наступает важный период. Можно победить страхи, заниматься творчеством, а еще следует избавляться от сомнений.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на 2 февраля и назвала главные правила этого дня.
В этот день стоит отказаться от новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Также не стоит голодать.
"Это воскресенье - день выбора цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Нужно активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения", - рассказала астролог.
"Также это творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни. Все начатое 2 февраля должно получить свою завершенность", - также пояснила она.
Кроме этого, в воскресенье можно одержать победу над страхами, решить разногласия. Наступает период борьбы за правду, защиты от нападений, разрыва ненужных связей.
В воскресенье стоит решиться и победить свои сомнения. Желательно вернуть долги.
"Символическим управителем 2 февраля является Солнце. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила. Речь идет о досуге с детьми, развлекательных и азартных играх, выступлениях перед аудиторией, романтических приключениях. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - подчеркнула Соловьева.
"В этот день стоит заниматься творчеством. Также можно усилить солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, применяя символы дневного светила (подсолнух, лев), украшения из золота", - резюмировала она.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, какой цвет принесет удачу каждому знаку Зодиака в этом месяце.
Кроме этого, Таро-гороскоп на 2 февраля назвал главных счастливчиков дня.