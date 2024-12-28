Повертайте борги. Астролог дала прогноз та важливе попередження на 28 грудня

Астрологічний прогноз на суботу, 28 грудня, попереджає про ризики та помилки, адже Сатурн перебуває у складному аспекті з Юпітером. Окрім цього, слід врахувати вплив Марсу.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на 28 грудня й розповіла, що треба робити цього дня.

Прогноз астропогоди на 28 грудня

Соловйова радить не планувати на цю суботу нові справи та важливі рішення. Окрім цього, ретроградний Марс може негативно вплинути на дії, які стосуються подорожей, будівництва та початку проектів.

"Можливі відвідування перукарні. Сприятливий день для творчості та інтелектуальної праці. Не варто проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси, конфліктувати з оточуючими. Утримайтесь від вживання алкоголю, уникайте відкритого вогню", - розповіла астролог.

"Ця субота - день отримання потаємних знань, колективних справ, допомоги іншим. Цю добу пов'язано з накопиченням майна та грошей. Позбавтесь від інстинкту власника, усвідомте відповідальність за кожен вчинок. Бажано повертати борги. Добре налагоджувати стосунки, робити подарунки, проявляти милосердя", - додала вона.

Гороскоп на 28 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

28 грудня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

Сатурн, нагадала астролог, щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно складає йому "іспити", проходить крізь його випробування.

Окрім цього, все ще діє складний аспект між транзитними Юпітером і вищезгаданим Сатурном. Тому не варто конфліктувати, замість цього уникайте помилок, прорахунків, не проґавте сприятливі можливості, долайте труднощі.

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - резюмувала Соловйова.