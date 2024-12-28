Возвращайте долги. Астролог дала прогноз и важное предупреждение на 28 декабря

Астрологический прогноз на субботу, 28 декабря, предупреждает о рисках и ошибках, ведь Сатурн находится в сложном аспекте с Юпитером. Кроме этого, следует учесть влияние Марса.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на 28 декабря и рассказала, что нужно делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 28 декабря

Соловьева советует не планировать на эту субботу новые дела и важные решения. Кроме этого, ретроградный Марс может негативно повлиять на действия, которые касаются путешествий, строительства и начала проектов.

"Возможны посещения парикмахерской. Благоприятный день для творчества и интеллектуального труда. Не стоит проводить время в одиночестве, в заботе только о своих интересах, конфликтовать с окружающими. Воздержитесь от употребления алкоголя, избегайте открытого огня", - рассказала астролог.

"Эта суббота - день получения сокровенных знаний, коллективных дел, помощи другим. Эти сутки связаны с накоплением имущества и денег. Избавьтесь от инстинкта собственника, осознайте ответственность за каждый поступок. Желательно возвращать долги. Хорошо налаживать отношения, делать подарки, проявлять милосердие", - добавила она.

Гороскоп на 28 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

28 декабря - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

Сатурн, напомнила астролог, щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходит сквозь его испытания.

Кроме этого, все еще действует сложный аспект между транзитными Юпитером и вышеупомянутым Сатурном. Поэтому не стоит конфликтовать, вместо этого избегайте ошибок, просчетов, не упускайте благоприятные возможности, преодолевайте трудности.

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о пожилых людях и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - резюмировала Соловьева.