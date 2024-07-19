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Повернути блиск та колір: три домашніх способа почистити старий олов'яний посуд

Як почистити посуд з олова (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Олово століттями використовували для виготовлення столового приладдя, ювелірних прикрас і декоративних виробів. Хоча ця суміш металів схожа на срібло, олово дешевше і більш пластичне, тож методи правильного очищення олов'яного посуду мають свої особливості.

Про те, як відчистити старий олов'яний посуд, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living.

Як почистити олово

Важливо час від часу чистити олов'яні вироби, оскільки, як і інший посуд, вони брудняться та тьмяніють з часом. Хоча спершу олов'яний посуд має блискучий вигляд, з віком він окислюється та сіріє природним чином.

Загалом, чистити олов'яний посуд - та інші вироби - радять приблизно раз на рік або за необхідності, залежно від того, наскільки забруднене приладдя.

Під час чищення олов'яного посуду радять уникати нагрівання. До того ж не рекомендують класти олов'яні вироби в посудомийну машину, оскільки гаряча вода може призвести до потемніння або знебарвлення олова.

Також уникайте металевих щіток, які можуть легко подряпати цей м'який метал.

Очистити олов'яне кухонне приладдя можна і звичайними домашніми продуктами. Втім, спочатку краще протестувати невелику ділянку олов'яного виробу, щоб переконатися, що метод чищення не завдасть йому шкоди. 

Замочити в оцті

Щоб почистити олов'яний посуд оцтом, спершу слід промити олов'яні вироби в теплій воді з м'яким мийним засобом, щоб видалити залишки бруду і пилу.

Залежно від того, наскільки великими чи малими є ваші олов'яні вироби, вам знадобиться маленька, середня або велика миска.

В неї необхідно налити оцет так, що рідина повністю покривала вироби. Олов'яний посуд радять залишити в оцті на 15 хвилин. Потім потрібно ще раз промити олов'яні вироби теплою водою - також з м'яким мийним засобом.

Після цього слід витерти посуд чистою ганчіркою з мікрофібри, щоб увібрати вологу.

Відполірувати з кетчупом

Як і для першого методу, спочатку треба промити олов'яні вироби теплою водою з неагресивним мийним засобом, щоб прибрати пил і бруд.

Після цього видавіть кетчуп на м'яку тканину і втирайте його в олов'яну поверхню виробу. Для того, щоб кетчуп подіяв, його також радять залишити на 15 хвилин.

Після цього кетчуп необхідно змити теплою водою, використовуючи м'який мийний засіб, а потім висушити посуд чистим рушником чи ганчірками.

Зробити пасту з харчової соди

Щоб почистити олов'яний посуд пастою з харчової соди, насамперед олов'яні вироби варто вимити від бруду - теплою, негарячою водою з мийним засобом.

Після цього потрібно змішати харчову соду і воду в невеликій мисці до консистенції зубної пасти - і натерти пастою виріб.

Таку пасту з харчової соди для очищення олов'яного посуду також рекомендують потримати протягом на 15 хвилин. Потім посуд необхідно промити під теплою водою, за необхідності використовуючи мийний засіб - і прибрати вологу чистою ганчіркою.

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