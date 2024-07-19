Вернуть блеск и цвет: три домашних способа почистить старую оловянную посуду

Олово веками использовали для изготовления столовых принадлежностей, ювелирных украшений и декоративных изделий. Хотя эта смесь металлов похожа на серебро, олово дешевле и пластичнее, поэтому методы правильной очистки оловянной посуды имеют свои особенности.
О том, как отчистить старую оловянную посуду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living.
Важно время от времени чистить оловянные изделия, поскольку, как и другая посуда, они пачкаются и тускнеют со временем. Хотя сначала оловянная посуда выглядит блестяще, с возрастом она окисляется и сереет естественным образом.
В общем, чистить оловянную посуду - и другие изделия - советуют примерно раз в год или при необходимости, в зависимости от того, насколько загрязнены принадлежности.
При чистке оловянной посуды советуют избегать нагревания. К тому же не рекомендуют класть оловянные изделия в посудомоечную машину, поскольку горячая вода может привести к потемнению или обесцвечиванию олова.
Также избегайте металлических щеток, которые могут легко поцарапать этот мягкий металл.
Очистить оловянные кухонные принадлежности можно и обычными домашними продуктами. Впрочем, сначала лучше протестировать небольшой участок оловянного изделия, чтобы убедиться, что метод чистки не нанесет ему вреда.
Замочить в уксусе
Чтобы очистить оловянную посуду уксусом, сначала следует промыть оловянные изделия в теплой воде с мягким моющим средством, чтобы удалить остатки грязи и пыли.
В зависимости от того, насколько большими или маленькими являются ваши оловянные изделия, вам понадобится маленькая, средняя или большая миска.
В нее необходимо налить уксус так, что жидкость полностью покрывала изделия. Оловянную посуду советуют оставить в уксусе на 15 минут. Затем нужно еще раз промыть оловянные изделия теплой водой - также с мягким моющим средством.
После этого следует вытереть посуду чистой тряпкой из микрофибры, чтобы впитать влагу.
Отполировать с кетчупом
Как и для первого метода, сначала нужно промыть оловянные изделия теплой водой с неагрессивным моющим средством, чтобы убрать пыль и грязь.
После этого выдавите кетчуп на мягкую ткань и вотрите его в оловянную поверхность изделия. Для того чтобы кетчуп подействовал, его также советуют оставить на 15 минут.
После этого кетчуп необходимо смыть теплой водой, используя мягкое моющее средство, а затем высушить посуду чистым полотенцем или тряпками.
Сделать пасту из пищевой соды
Чтобы почистить оловянную посуду пастой из пищевой соды, прежде всего оловянные изделия следует вымыть от грязи - теплой, негорячей водой с моющим средством.
После этого нужно смешать пищевую соду и воду в небольшой миске до консистенции зубной пасты - и натереть пастой изделие.
Такую пасту из пищевой соды для очищения оловянной посуды также рекомендуют подержать в течение 15 минут. Затем посуду необходимо промыть под теплой водой, при необходимости используя моющее средство - и убрать влагу чистой тряпкой.
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