Повалил черный дым: под Запорожьем загорелся поезд с пассажирами внутри

Под Запорожьем загорелся поезд (Коллаж РБК-Украина)

Перепуганных пассажиров высадили из поезда прямо в поле

В Запорожской области загорелась пригородная электричка. Пассажиры были напуганы черным дымом. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Инцидент произошел около 11 часов утра во вторник, 28 мая. Электропоезд сообщением Сиваш-Запорожье внезапно загорелся прямо на ходу недалеко от станции Пришиб. Из вагонов начал валить черный дым, который сильно напугал пассажиров.

Под Запорожьем загорелась электричка (ria-m.tv)

Электричку немедленно остановили, а всех пассажиров высадили из поезда прямо в поле. В неприятной ситуации оказалось несколько сот человек, среди которых были беременные женщины и маленькие дети.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Что стало причиной возгорания электропоезда будут выяснять специалисты.

В Запорожской области загорелась электричка (ria-m.tv)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в поезде Киев-Херсон произошло возгорание и вагон начал наполняться дымом. Ситуация осложнялась тем, что ЧП произошло поздно ночью, когда все пассажиры спали.

А также сообщали о том, что возле Камянец-Подольского загорелся локомотив пассажирского поезда Черновцы-Киев. Машинисту пришлось отцепить все 16 вагонов с пассажирами, чтобы никто не пострадал.

Кроме того, ранее мы писали о том, что в Германии на ходу загорелся поезд с 500 пассажирами. Пассажиров поезда Кельн-Франкфурт успели эвакуировать.