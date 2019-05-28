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Повалив чорний дим: під Запоріжжям загорівся потяг з пасажирами всередині

STYLERЖиття    28.05.2019 - 17:49
Повалив чорний дим: під Запоріжжям загорівся потяг з пасажирами всередині
Під Запоріжжям загорівся потяг (Колаж РБК-Україна)

Переляканих пасажирів висадили з поїзда прямо у полі

У Запорізькій області загорілася приміська електричка. Пасажири були налякані чорним димом. Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

Інцидент стався близько 11 години ранку у вівторок, 28 травня. Електропоїзд Сиваш-Запоріжжя раптово загорівся прямо на ходу недалеко від станції Пришиб. З вагонів почав валити чорний дим, який сильно налякав пасажирів.

Повалив чорний дим: під Запоріжжям загорівся потяг з пасажирами всередині

Під Запоріжжям загорілася електричка (ria-m.tv)

Електричку негайно зупинили, а всіх пасажирів висадили з поїзда прямо в поле. У неприємній ситуації опинилося кілька сотень людей, серед яких були вагітні жінки і маленькі діти.

За попередніми даними, ніхто з пасажирів не постраждав. Що стало причиною загоряння електропоїзда з'ясовуватимуть фахівці.

 

В Запорізькій області загорілася електричка (ria-m.tv)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у потязі Київ-Херсон сталося загоряння і вагон почав наповнюватися димом. Ситуація ускладнювалася тим, що НС сталася пізно вночі, коли всі пасажири спали.

А також повідомляли про те, що біля Кам'янець-Подільського загорівся локомотив пасажирського потягу Чернівці-Київ. Машиністові довелося відчепити всі 16 вагонів з пасажирами, щоб ніхто не постраждав.

Крім того, раніше ми писали про те, що у Німеччині на ходу загорівся потяг з 500 пасажирами. Пасажирів поїзда Кельн-Франкфурт встигли евакуювати.

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