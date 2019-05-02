В поезде "Черновцы - Киев" произошел пожар

Фото: пожар поезда "Киев - Черновцы" (km.dsns.gov.ua)

Загорелся локомотив пассажирского поезда

Ночью в четверг, 2 мая, вблизи Каменца-Подольского Хмельницкой области случился пожар в локомотиве поезда сообщением "Черновцы - Киев". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что спасатели получили сообщение о пожаре в 00:10.

"К месту происшествия немедленно выехали спасатели 5 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место пожара установлено, что горит моторный отсек локомотива на площади 15 кв.м.", - сообщили в ГСЧС.

Машинист, который и сообщил о пожаре, отцепил 16 вагонов с пассажирами.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в тех размерах, которых он был на момент прибытия экипажей спасателей.

"Пожар локализован в 00:30 и ликвидирован в 00:33", - добавили в ГСЧС.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара. Также спасатели заявили, что несчастных случаев во время пожара не было.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ивано-Франковской области во время движения загорелся грузовой поезд. В Ивано-Франковской области вблизи населенного пункта Заболотов Снятинского районе во время движения грузового поезда возник пожар в вагоне с отработанными шпалами.