Поваленные деревья, град и потоки: ужасные последствия стихии в Украине

Непогода накрыла Украину - в последние дни циклон Valentin принес ливни, которые затопили дороги и наводнили бурные реки, ветер, поламавший деревья, а некоторые области даже засыпало снегом и градом. О последсвия стихии сообщают жители страны в соцсетях.

А спасатели ГСЧС сообщили, что 1 мая на Кировоградщине четыре раза выезжали для оказания помощи по распиловке и уборке поваленных деревьев детской площадки, тротуара, проезжей части и крыши частного дома.

От ураганного ветра пострадали и жители Одесской области. Так, местное издание "Град" сообщило о почти десятке поваленных деревьев.

Ураган в Украине - в сети показали последствия стихии (фото: grad.ua)

В Черновицкой области вода реки Прут затопила мост, сделав проезд по нему практически невозможным. Об этом сообщил журналист Андрей Романцов.

Ураган в Украине - в сети показали последствия стихии (facebook.com/romashka20094)

Также в сети появилось видео, но котором вышедшая из берегов река Прут доставляет огромные неудобства жителям Черновицкой области.

Ураган в Украине - в сети показали последствия стихии (видео: facebook.com/rayoninfo)

Также в ГСЧС сообщили, что на Ивано-Франковщине в результате выпадения большого количества осадков в течение 28 апреля - 1 мая, произошел подъем уровней воды на реках бассейна Днестра и Прута. Спасатели шесть раз привлекались для откачки воды с территорий частных хозяйств, учреждений и организаций.

Жителей Сокирян Черновицкой области засыпало мощнейшим градом. В сеть видео выложил пользователь Богдан Паламар (осторожно: видео содержит ненормативную лексику).

Ураган в Украине - в сети показали последствия стихии (видео: facebook.com)

Ураган в Украине - в сети показали последствия стихии (фото: facebook.com)

По информации ГСЧС 28 апреля состоялось подтопления 1 жилого дома, 1 подвала, 2 хозяйственных зданий, 3 приусадебных участков во Львовской области. Также спасатели провели работы по эвакуации девочки 2012 рождения, а течение реки Махнивки, которая вышла из берегов, снесло автомобиль, в котором находился владелец 1969 года народження.

К счастью, о людских жертвах непогоды в Украине не сообщается.

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