Потужний сонячний спалах X-класу на Землі "посадив" радіозв'язок

Такий інтенсивний сонячний спалах, внаслідок чого у бік нашої планети 11 лютого "вистрілив" потік сонячних частинок, призвів до порушення роботи радіозв'язку в південній півкулі.

"Екстремальне УФ-випромінювання іонізувало верхні шари атмосфери Землі, викликавши сильне відключення короткохвильового радіо в Південній Америці", - йдеться у матеріалі.

Звернемо увагу, що в основному сонячні спалахи поділяються на чотири класи: A, B, C, M та X, залежно від їхньої інтенсивності. Сонячні спалахи є інтенсивними сплесками радіації, що виходять від вивільнення магнітної енергії з сонячних плям. Цифра разом із символом інтенсивності сонячного спалаху позначає її силу.

Вчені зафіксували 11 лютого сонячний спалах класу X1.1 (фото: spaceweatherlive.com)

Великий сонячний спалах X1.1 класу та вплив на Землю (фото: NASA/SDO AIA 304, Helioviewer, The Watchers)

За даними фахівців, останні кілька днів спостерігалися численні сонячні спалахи класу М у різних регіонах сонячних плям. Деякі їх спричиняли незначні викиди корональної маси. Сонячний спалах класу X, що відбувся 11 лютого, став одним із найінтенсивніших.

Як пише The Watchers, аналіз і моделювання події показали, що більша частина викиду пройде на південь від Землі, але "ковзний удар" можливий близько 15 лютого.

Ефект сонячного спалаху

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) попереджає про можливі відключення радіозв'язку внаслідок сонячної бурі. Так, можливо тимчасове погіршення прийому високочастотного радіосигналу на освітленій Сонцем стороні Землі.

Експерти додають, що радіоаматори, авіатори та моряки могли помітити незвичайні ефекти поширення на частотах нижче 30 МГц протягом години після спалаху.

Відео: спалах на Сонці 11 лютого класу X1.1

Сонячний спалах X1.1 11 лютого (фото: NASA/SDO AIA 304)