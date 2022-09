Серия вспышек на Солнце вызвала магнитные бури и зрелищные Авроры

Так, несколько дней назад сразу несколько выбросов корональной массы (CME) зафиксировал космический корабль ESA Solar Orbiter, когда совершал близкий облет Венеры.

Геомагнитные бури продолжались в течение последних суток, колеблясь между незначительными (G1) и умеренными (G2) уровнями.

Кроме того, сообщения о полярных сияниях (Aurora borealis) продолжают поступать и в средних широтах.

My first ever attempt at a time-lapse, first attempt using Premiere Pro, and first attempt doing anything video. featuring @Wicky_dubs_WX stepping into frame pic.twitter.com/RqDXlxwh7E

Here's an all-sky view of the gorgeous summer aurora we've had over Norway in the past days! Truly some magnificent shows showing the waves of streamers being pushed southwards under negative Bz, then exploding back northwards during substorm expansion. pic.twitter.com/fkQJZGPMvw