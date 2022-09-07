Серия вспышек на Солнце вызвала магнитные бури и зрелищные Авроры

Учеными были зафиксированы в последние дни несколько вспышек на Солнце, которые сопровождались выбросом корональной массы в направлении Земли. Такие облака плазмы приводят к геомагнитным бурям различной интенсивности и провоцируют появление зрелищных полярных сияний.

Об этом передает EarthSky .

Так, несколько дней назад сразу несколько выбросов корональной массы (CME) зафиксировал космический корабль ESA Solar Orbiter, когда совершал близкий облет Венеры.

Геомагнитные бури продолжались в течение последних суток, колеблясь между незначительными (G1) и умеренными (G2) уровнями.

Кроме того, сообщения о полярных сияниях (Aurora borealis) продолжают поступать и в средних широтах.

My first ever attempt at a time-lapse, first attempt using Premiere Pro, and first attempt doing anything video. featuring @Wicky_dubs_WX stepping into frame pic.twitter.com/RqDXlxwh7E — Austin Longenecker (@austinlongen1) September 6, 2022

Here's an all-sky view of the gorgeous summer aurora we've had over Norway in the past days! Truly some magnificent shows showing the waves of streamers being pushed southwards under negative Bz, then exploding back northwards during substorm expansion. pic.twitter.com/fkQJZGPMvw — Night Lights nightlights.eth (@NightLights_AM) September 6, 2022

"Виновником" таких явлений является постоянный поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры в сочетании с эффектом Рассела-Макферрона, который возникает в дни равноденствий, отмечается в публикации.

Полярное сияние в канадской провинции Саскатун 4 сентября (фото: twitter.com/WizniakJeff)

Полярное сияние в американской Северной Дакоте 5 сентября (фото: twitter.com/CentralDakSWXC)

Канадцы наблюдают полярное сияние 5 сентября (фото: twitter.com/dmaluk1)

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Сейчас на Солнце возрастает активность в пятне AR3096, которое является только одним из четырех потенциально активных пятен, где могут произойти извержения в ближайшие дни.

По мнению ученых, влияние вызванными вспышками на Солнце геомагнитной бури может продержаться до 8 сентября включительно. Кроме того, умеренная активность может возникнуть на нашей планете 9-10 сентября.

Такую Аврору наблюдали жители Северной Дакоты в США 5 сентября (фото: twitter.com/elanazriel)

Северное сияние на Льюис-энд-Гаррис в Шотландии 5 сентября (фото: twitter.com/GM7PBB)