Потужніший за усі магазинні засоби: як зробити гель для прання з господарського мила

Гель для прання можна зробити власноруч, якщо в найнеочікуваніший момент наші звичні пральні засоби закінчуються, а йти до магазину немає можливості. У таких ситуаціях є просте і доступне рішення за допомогою господарського мила.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як зробити цей потужний пральний засіб за "копійки".
Замість дорогих магазинних засобів можна приготувати ефективний гель для прання в домашніх умовах за допомогою звичайного господарського мила.
Цей саморобний гель не поступається популярним порошкам або капсулам за результатами, а також здатен чудово справлятися з різними забрудненнями. Він підходить для білих, кольорових і чорних речей, зберігаючи їх свіжість та яскравість.
Гель на основі господарського мила має низку переваг - він доступний, екологічно чистий та ефективний. Виготовити такий засіб можна за кілька простих кроків, використовуючи мінімум інгредієнтів. Цей гель також стане чудовим варіантом для тих, хто шукає альтернативу хімічним засобам і бажає використовувати натуральні продукти для догляду за своїм одягом.
Для приготування гелю вам знадобиться кілька простих інгредієнтів, які легко знайти в будь-якому домогосподарстві.
Для одного прання достатньо 150-200 мл цього гелю, залежно від того, який обсяг прання і ступінь забруднення. Він добре справляється з плямами і неприємними запахами, а також надає речам свіжість.
Гель можна використовувати не тільки для прання в машинці, а й для замочування одягу перед основним пранням. Такий підхід дозволить вам ефективно впоратися навіть із найскладнішими забрудненнями, а також зберегти ваші речі чистими та доглянутими.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Cleanipedia, Sante +, Better Homes and Gardens.