Потужна магнітна буря знову накрила Землю: скільки буде штормити
Магнітна буря червоного рівня накрила Землю у неділю, 31 березня. Ця буря, за прогнозами спеціалістів, буде затяжною - на декілька днів. У перші дні квітня люди можуть відчувати проблеми зі здоров'ям.
Що відомо про цю бурю, скільки буде штормити у квітні та як уберегти своє здоров'я розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані дані: Meteoagent, Spaceweather, Центр прогнозування космічної погоди.
Що таке магнітна буря
Вибухи та спалахи, які регулярно стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які мають здатність швидко поширюватися у різні боки, у тому числі й в сторону Землі.
Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають сонячними та магнітними бурями.
Усі бурі класифікуються за індексом - від К-1 до К-9. Чим вище індекс - тим потужніша буря і тим більше від неї негативних наслідків. Усі бурі з К-індексом вище 5 - бурі червоного рівня, які можуть порушувати роботу джерел зв'язку - GPRS, вишки, супутники. А ще такі бурі викликають проблеми з самопочуттям у людей.
Що відомо про найближчу бурю
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря К-індексу 5 охопила Землю у неділю, 31 березня. У понеділок, 1 квітня, її інтенсивність не зменшилася і на спад геомагнітна активність піде тільки у вівторок, 2 квітня.
За деякими прогнозами спеціалістів, наслідки цієї бурі можуть відчуватися також у середу, 3 квітня.
Що відомо про бурі у квітні
Поки що відомі попередні прогнози від спеціалістів, бо геомагнітна погода так само нестабільна, як і звичайна погода на вулиці.
4-5 квітня - помірна буря, яка не перевищить К-індексу 4
10-11 квітня - слабка магнітна буря
16-17 квітня - помірна магнітна буря
21-22 квітня - потужна буря червоного рівня з К-індексом 5
Як впливає магнітна буря на людину
Вчені провели чимало досліджень про вплив магнітних бур на життєдіяльність людини. Деякі з них підтверджують взаємозв'язок між інтенсивними магнітними бурями та погіршення самопочуття людей. У такі дні найбільші скарги на слабкість, головні болі, мігрені, загальне нездужання.
Також люди скаржаться на:
- Проблеми зі сном - безсоння вночі та сильна сонливість вдень
- Туман у голові
- Запаморочення
- Порушення концентрації
- Швидка втомлюваність
- Підвищена тривожність
- Агресія та роздратування
- Загострення хронічних захворювань
Однак найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану землі. Вони можуть зазнати впливу високого рівня радіації, що у рази збільшує ризик виникнення раку.
Як захистися від магнітної бурі
Медики зазвичай дають загальні рекомендації стосовно здоров'я у дні магнітних бур. Виконання цих порад дозволить пройти такі дні без особливих наслідків.
Що треба робити:
- Дотримуватися нормального режиму дня
- Спати не менше 7-9 годин на добу
- Дотримуватися повноцінного та нормального режиму харчування
- Пити достатньо води
- Не зловживати кавою, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
- Слідкувати за станом здоров'я
- Більше відпочивати, при необхідності - знизити фізичне навантаження
- Гуляти на свіжому повітрі та провітрювати приміщення
- Не нервувати та знизити психоемоційне навантаження
- При потребі - звертатися за допомогою до лікарів
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