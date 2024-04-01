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Потужна магнітна буря знову накрила Землю: скільки буде штормити

Понеділок 01 квітня 2024 14:42
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Потужна магнітна буря знову накрила Землю: скільки буде штормити Магнітна буря накрила Землю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю у неділю, 31 березня. Ця буря, за прогнозами спеціалістів, буде затяжною - на декілька днів. У перші дні квітня люди можуть відчувати проблеми зі здоров'ям.

Що відомо про цю бурю, скільки буде штормити у квітні та як уберегти своє здоров'я розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані дані: Meteoagent, Spaceweather, Центр прогнозування космічної погоди.

Що таке магнітна буря

Вибухи та спалахи, які регулярно стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які мають здатність швидко поширюватися у різні боки, у тому числі й в сторону Землі.

Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають сонячними та магнітними бурями.

Усі бурі класифікуються за індексом - від К-1 до К-9. Чим вище індекс - тим потужніша буря і тим більше від неї негативних наслідків. Усі бурі з К-індексом вище 5 - бурі червоного рівня, які можуть порушувати роботу джерел зв'язку - GPRS, вишки, супутники. А ще такі бурі викликають проблеми з самопочуттям у людей.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря К-індексу 5 охопила Землю у неділю, 31 березня. У понеділок, 1 квітня, її інтенсивність не зменшилася і на спад геомагнітна активність піде тільки у вівторок, 2 квітня.

За деякими прогнозами спеціалістів, наслідки цієї бурі можуть відчуватися також у середу, 3 квітня.

Що відомо про бурі у квітні

Поки що відомі попередні прогнози від спеціалістів, бо геомагнітна погода так само нестабільна, як і звичайна погода на вулиці.

4-5 квітня - помірна буря, яка не перевищить К-індексу 4

10-11 квітня - слабка магнітна буря

16-17 квітня - помірна магнітна буря

21-22 квітня - потужна буря червоного рівня з К-індексом 5

Як впливає магнітна буря на людину

Вчені провели чимало досліджень про вплив магнітних бур на життєдіяльність людини. Деякі з них підтверджують взаємозв'язок між інтенсивними магнітними бурями та погіршення самопочуття людей. У такі дні найбільші скарги на слабкість, головні болі, мігрені, загальне нездужання.

Також люди скаржаться на:

  • Проблеми зі сном - безсоння вночі та сильна сонливість вдень
  • Туман у голові
  • Запаморочення
  • Порушення концентрації
  • Швидка втомлюваність
  • Підвищена тривожність
  • Агресія та роздратування
  • Загострення хронічних захворювань

Однак найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану землі. Вони можуть зазнати впливу високого рівня радіації, що у рази збільшує ризик виникнення раку.

Як захистися від магнітної бурі

Медики зазвичай дають загальні рекомендації стосовно здоров'я у дні магнітних бур. Виконання цих порад дозволить пройти такі дні без особливих наслідків.

Що треба робити:

  • Дотримуватися нормального режиму дня
  • Спати не менше 7-9 годин на добу
  • Дотримуватися повноцінного та нормального режиму харчування
  • Пити достатньо води
  • Не зловживати кавою, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
  • Слідкувати за станом здоров'я
  • Більше відпочивати, при необхідності - знизити фізичне навантаження
  • Гуляти на свіжому повітрі та провітрювати приміщення
  • Не нервувати та знизити психоемоційне навантаження
  • При потребі - звертатися за допомогою до лікарів

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