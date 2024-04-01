Мощная магнитная буря снова накрыла Землю: сколько будет штормить
Магнитная буря красного уровня накрыла Землю в воскресенье, 31 марта. Эта буря, по прогнозам специалистов, будет затяжной – на несколько дней. В первые дни апреля люди могут испытывать проблемы со здоровьем.
Что известно об этой буре, сколько будет штормить в апреле и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы данные: Meteoagent, Spaceweather, Центр прогнозирования космической погоды.
Что такое магнитная буря
Взрывы и вспышки, регулярно происходящие на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих способностью быстро распространяться в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.
Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными и магнитными бурями.
Все бурые классифицируются по индексу – от К-1 до К-9. Чем выше индекс – тем мощнее буря и тем больше от нее негативных последствий. Все бури с К-индексом выше 5 – бури красного уровня, которые могут нарушать работу источников связи – GPRS, вышки, спутники. А такие бури вызывают проблемы с самочувствием у людей.
Что известно о ближайшей буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, буря К-индекса 5 охватила Землю в воскресенье, 31 марта. В понедельник, 1 апреля, ее интенсивность не уменьшилась и на убыль геомагнитная активность пойдет только во вторник, 2 апреля.
По некоторым прогнозам специалистов, последствия этой бури могут ощущаться также в среду, 3 апреля.
Что известно о бурях в апреле
Пока известны предварительные прогнозы от специалистов, потому что геомагнитная погода так же нестабильна, как и обычная погода на улице.
4-5 апреля - умеренная буря, которая не превысит К-индекс 4
10-11 апреля – слабая магнитная буря
16-17 апреля – умеренная магнитная буря
21-22 апреля – мощная буря красного уровня с К-индексом 5
Как влияет магнитная буря на человека
Ученые провели немало исследований о влиянии магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Некоторые из них подтверждают взаимосвязь между интенсивными магнитными бурями и ухудшением самочувствия людей. В такие дни самые большие жалобы на слабость, головные боли, мигрени, общее недомогание.
Также люди жалуются на:
- Проблемы со сном – бессонница ночью и сильная сонливость днем
- Туман в голове
- Головокружение
- Нарушение концентрации
- Быстрая утомляемость
- Повышенная тревожность
- Агрессия и раздражение
- Обострение хронических заболеваний
Однако наибольшую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне зоны защитного экрана земли. Они могут испытать влияние высокого уровня радиации, что в разы увеличивает риск возникновения рака.
Как защититься от магнитной бури
Медики обычно дают общие рекомендации по здоровью в дни магнитных бурь. Следование этим советам позволит пройти такие дни без особых последствий.
Что нужно делать:
- Соблюдать нормальный режим дня
- Спать не менее 7-9 часов в сутки
- Соблюдать полноценный и нормальный режим питания
- Пить достаточно воды
- Не злоупотреблять кофе, алкоголем, папиросами, острой и вредной пищей
- Следить за состоянием здоровья
- Больше отдыхать, при необходимости - снизить физическую нагрузку
- Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение
- Не нервничать и снизить психоэмоциональную нагрузку
- При необходимости - обращаться за помощью к врачам
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