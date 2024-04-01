Мощная магнитная буря снова накрыла Землю: сколько будет штормить

Магнитная буря красного уровня накрыла Землю в воскресенье, 31 марта. Эта буря, по прогнозам специалистов, будет затяжной – на несколько дней. В первые дни апреля люди могут испытывать проблемы со здоровьем.

Что известно об этой буре, сколько будет штормить в апреле и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Взрывы и вспышки, регулярно происходящие на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих способностью быстро распространяться в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными и магнитными бурями.

Все бурые классифицируются по индексу – от К-1 до К-9. Чем выше индекс – тем мощнее буря и тем больше от нее негативных последствий. Все бури с К-индексом выше 5 – бури красного уровня, которые могут нарушать работу источников связи – GPRS, вышки, спутники. А такие бури вызывают проблемы с самочувствием у людей.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, буря К-индекса 5 охватила Землю в воскресенье, 31 марта. В понедельник, 1 апреля, ее интенсивность не уменьшилась и на убыль геомагнитная активность пойдет только во вторник, 2 апреля.

По некоторым прогнозам специалистов, последствия этой бури могут ощущаться также в среду, 3 апреля.

Что известно о бурях в апреле

Пока известны предварительные прогнозы от специалистов, потому что геомагнитная погода так же нестабильна, как и обычная погода на улице.

4-5 апреля - умеренная буря, которая не превысит К-индекс 4

10-11 апреля – слабая магнитная буря

16-17 апреля – умеренная магнитная буря

21-22 апреля – мощная буря красного уровня с К-индексом 5

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые провели немало исследований о влиянии магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Некоторые из них подтверждают взаимосвязь между интенсивными магнитными бурями и ухудшением самочувствия людей. В такие дни самые большие жалобы на слабость, головные боли, мигрени, общее недомогание.

Также люди жалуются на:

Проблемы со сном – бессонница ночью и сильная сонливость днем

Туман в голове

Головокружение

Нарушение концентрации

Быстрая утомляемость

Повышенная тревожность

Агрессия и раздражение

Обострение хронических заболеваний

Однако наибольшую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне зоны защитного экрана земли. Они могут испытать влияние высокого уровня радиации, что в разы увеличивает риск возникновения рака.

Как защититься от магнитной бури

Медики обычно дают общие рекомендации по здоровью в дни магнитных бурь. Следование этим советам позволит пройти такие дни без особых последствий.

Что нужно делать: