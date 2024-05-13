Потужна магнітна буря ще триває: коли перестануть боліти голови

Потужна магнітна буря червоного найвищого рівня, яка накрила планету останніми днями та викликала північне сяйво в Україні, ще триває. І за прогнозами спеціалістів, вона ще декілька днів буде тривати.
Що відомо про цю бурю та коли вона закінчиться, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
На Сонці регулярно стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які мають властивість дуже швидко поширюватися, у тому числі й в сторону Землі.
Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.
Усі геомагнітні бурі мають класифікацію згідно з індексами, де К-індекс 1 - це найслабкіша буря, а К-індекс 9 - найпотужніша магнітна буря червоного рівня. При бурях червоного рівня можуть бути проблеми з роботою джерел зв'язку - вишок, супутників, радіочастот, GPRS.
Крім того, усі бурі вище К-індексу 5 можуть спричинити тимчасове погіршення самопочуття у людей та викликати головні болі.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, 8 та 9 травня відбулося одразу три потужних спалахи на Сонці, які об'єдналися в один та викликали викид, якій вчені називають "канібальським".
Це спричинило затяжну та дуже потужну магнітну бурю на Землі, яка почалася ще 10 травня та досягла червоного рівня К-індексу 9.
Шторм з такими показниками тривав 10, 11, 12 травня та продовжився ще на понеділок, 13 травня.
Однак, вже 14 травня буря, нарешті, піде на спад і зараз прогнозується на вівторок буря з К-індексом 5. Це також буря червоного рівня.
У середу, 15 травня, очікуються невеликі магнітні коливання з показником К-індекс 4. А заспокоїться магнітосфера тільки у четвер, 16 травня.
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Вчені всього світу провели чимало досліджень на тему взаємозв'язку між магнітними бурями та життєдіяльністю людини. Деякі з них підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди частіше скаржаться на погіршення здоров'я, головні болі та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.
Найчастіші скарги:
Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та радять дотримуватися нормального графіку дня, зменшити навантаження, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.
А саме:
Раніше ми писали про те, чому зранку може з'явитися головний біль.
А ще писали про те, що лікарі назвали причини, чому може боліти усе тіло.