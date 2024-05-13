Мощная магнитная буря продолжается: когда перестанут болеть головы

Мощная магнитная буря красного наивысшего уровня, накрывшая планету в последние дни и вызвавшая северное сияние в Украине, продолжается. И по прогнозам специалистов, она еще несколько дней продлится.
Что известно об этой буре и когда она закончится, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих свойством очень быстро распространяться, в том числе и в сторону Земли.
Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.
Все геомагнитные бури имеют классификацию согласно индексам, где К-индекс 1 - это самая слабая буря, а К-индекс 9 - самая мощная магнитная буря красного уровня. При бурях красного уровня могут быть проблемы с работой источников связи - вышек, спутников, радиочастот, GPRS.
Кроме того, все бури выше К-индекса 5 могут вызвать временное ухудшение самочувствия у людей и вызывать головные боли.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, 8 и 9 мая произошло сразу три мощных вспышки на Солнце, которые объединились в одну и вызвали выброс, который ученые называют "каннибальским".
Это привело к затяжной и очень мощной магнитной буре на Земле, которая началась еще 10 мая и достигла красного уровня К-индекса 9.
Шторм с такими показателями продолжался 10, 11, 12 мая и продлился еще на понедельник, 13 мая.
Однако уже 14 мая буря, наконец, пойдет на убыль и сейчас прогнозируется на вторник буря с К-индексом 5. Это тоже буря красного уровня.
В среду, 15 мая, ожидаются небольшие магнитные колебания с показателем К-индекс 4. А успокоится магнитосфера только в четверг, 16 мая.
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Ученые всего мира провели немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. Некоторые из них подтверждают влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди чаще жалуются на ухудшение здоровья, головные боли и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.
Самые частые жалобы:
Врачи обычно дают общие рекомендации и советуют соблюдать нормальный график дня, уменьшить нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом.
А именно:
Раньше мы писали о том, почему с утра может появиться головная боль.
А еще писали, что врачи назвали причины, по которым может болеть все тело.