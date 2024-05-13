RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мощная магнитная буря продолжается: когда перестанут болеть головы

Сколько будет продолжаться мощная магнитная буря (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мощная магнитная буря красного наивысшего уровня, накрывшая планету в последние дни и вызвавшая северное сияние в Украине, продолжается. И по прогнозам специалистов, она еще несколько дней продлится.

Что известно об этой буре и когда она закончится, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих свойством очень быстро распространяться, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Все геомагнитные бури имеют классификацию согласно индексам, где К-индекс 1 - это самая слабая буря, а К-индекс 9 - самая мощная магнитная буря красного уровня. При бурях красного уровня могут быть проблемы с работой источников связи - вышек, спутников, радиочастот, GPRS.

Кроме того, все бури выше К-индекса 5 могут вызвать временное ухудшение самочувствия у людей и вызывать головные боли.

Что известно о самой мощной буре в мае

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, 8 и 9 мая произошло сразу три мощных вспышки на Солнце, которые объединились в одну и вызвали выброс, который ученые называют "каннибальским".

Это привело к затяжной и очень мощной магнитной буре на Земле, которая началась еще 10 мая и достигла красного уровня К-индекса 9.

Шторм с такими показателями продолжался 10, 11, 12 мая и продлился еще на понедельник, 13 мая.

Однако уже 14 мая буря, наконец, пойдет на убыль и сейчас прогнозируется на вторник буря с К-индексом 5. Это тоже буря красного уровня.

В среду, 15 мая, ожидаются небольшие магнитные колебания с показателем К-индекс 4. А успокоится магнитосфера только в четверг, 16 мая.

Скриншот

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые всего мира провели немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. Некоторые из них подтверждают влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди чаще жалуются на ухудшение здоровья, головные боли и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

  • головные боли
  • Мигрень
  • Слабость
  • Усталость
  • Сонливость днем и бессонница ночью
  • Туман в голове
  • Нарушение концентрации
  • Головокружение
  • Быстрая утомляемость
  • Ухудшение настроения, раздражительность, агрессия
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой, скачки давления
  • Обострение хронических заболеваний

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Врачи обычно дают общие рекомендации и советуют соблюдать нормальный график дня, уменьшить нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом.

А именно:

  • Полноценно и регулярно питайтесь
  • Спите не менее 7-9 часов в сутки
  • Пейте достаточно воды
  • Не злоупотребляйте кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной едой.
  • Дышите свежим воздухом – в парке, дворе, за городом
  • Проветривайте помещение
  • Снижайте физическую нагрузку
  • Не нервничайте без надобности и снижайте психоэмоциональную нагрузку
  • При необходимости - обращайтесь за помощью к медикам

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буряГоловная боль