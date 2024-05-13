Мощная магнитная буря продолжается: когда перестанут болеть головы

Мощная магнитная буря красного наивысшего уровня, накрывшая планету в последние дни и вызвавшая северное сияние в Украине , продолжается. И по прогнозам специалистов, она еще несколько дней продлится.

Что известно об этой буре и когда она закончится, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих свойством очень быстро распространяться, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Все геомагнитные бури имеют классификацию согласно индексам, где К-индекс 1 - это самая слабая буря, а К-индекс 9 - самая мощная магнитная буря красного уровня. При бурях красного уровня могут быть проблемы с работой источников связи - вышек, спутников, радиочастот, GPRS.

Кроме того, все бури выше К-индекса 5 могут вызвать временное ухудшение самочувствия у людей и вызывать головные боли.

Что известно о самой мощной буре в мае

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, 8 и 9 мая произошло сразу три мощных вспышки на Солнце, которые объединились в одну и вызвали выброс, который ученые называют "каннибальским".

Это привело к затяжной и очень мощной магнитной буре на Земле, которая началась еще 10 мая и достигла красного уровня К-индекса 9.

Шторм с такими показателями продолжался 10, 11, 12 мая и продлился еще на понедельник, 13 мая.

Однако уже 14 мая буря, наконец, пойдет на убыль и сейчас прогнозируется на вторник буря с К-индексом 5. Это тоже буря красного уровня.

В среду, 15 мая, ожидаются небольшие магнитные колебания с показателем К-индекс 4. А успокоится магнитосфера только в четверг, 16 мая.

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Как влияет магнитная буря на человека

Ученые всего мира провели немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. Некоторые из них подтверждают влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди чаще жалуются на ухудшение здоровья, головные боли и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

головные боли

Мигрень

Слабость

Усталость

Сонливость днем и бессонница ночью

Туман в голове

Нарушение концентрации

Головокружение

Быстрая утомляемость

Ухудшение настроения, раздражительность, агрессия

Проблемы с сердечно-сосудистой системой, скачки давления

Обострение хронических заболеваний

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Врачи обычно дают общие рекомендации и советуют соблюдать нормальный график дня, уменьшить нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом.

А именно: