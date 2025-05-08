Потужна магнітна буря охопить Землю: коли почне "штормити" та як себе вберегти

Що відомо про магнітну бурю

Сильна магнітна буря червоного рівня охопить Землю у п'ятницю, 9 травня. Вона досягне червоного рівня, К-індекс 5. Її вплив метеозалежні люди почнуть відчувати вже у четвер ввечері, 8 травня. Така буря викликає у людей головні болі, погіршення самопочуття та відчуття втоми.

Також магнітні бурі червоного рівня можуть впливати на радіо та мобільний зв'язок, супутники, GPRS.

На спад ця буря поступово піде тільки у суботу, 10 травня. Вплив геомагнітної активності буде відчуватися у першій половині дня, а після обіду усе стабілізується.

Варто пам'ятати, що усі прогнози вчених попередні, оскільки сонячна активність може швидко змінюватися. Потрібно слідкувати за оновленнями та попередженнями.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, що складається з дрібних заряджених частинок. Ці частинки здатні швидко пересуватися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, стається збурення, яке вчені називають магнітними бурями.

Бурі бувають різні - від зовсім слабких до потужних. Слабкі бурі люди на Землі переважно не відчувають, а от усі бурі, які мають потужність вище К-індекс 5, можуть спричинити погіршення самопочуття.

Як магнітна буря впливає на людину

Геомагнітна активність має різний вплив на людину і прояви можуть бути індивідуальні. Однак є список симптомів, про які люди кажуть найчастіше:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Нудота

Підвищення або зниження артеріального тиску

Загальна слабкість

Сонливість

Порушення сну

Швидка втома

Порушення концентрації та працездатності

Дратівливість

Апатія

Підвищена емоційність

Гостра реакція на різні ситуації

Агресія

Перепади настрою

Загострення хронічних хвороб

Погіршення концентрації уваги

Деякі люди більш чутливі до геомагнітної активності, наприклад: метеочутливі, літні люди, вагітні жінки, маленькі діти, люди з хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи (стрибки тиску, аритмія).

Як захиститися від впливу магнітної бурі

Лікарі дають на такі дні загальні, прості, але дієві рекомендації:

Повноцінний сон (не менш 7-9 годин, засинати не пізніше 23:00)

Збалансований раціон харчування та дотримання графіку прийому їжі

Вживання достатньої кількості води

Відмова від великої кількості кави, енергетиків, алкоголю, шкідливої (жирної, гострої, соленої) їжі

Уникати стресів, конфліктів, суперечок, з'ясування стосунків, надмірних емоцій

Відмова від навантаження на організм - фізичного та психологічного

Намагатися більше відпочивати

Фізична активність має бути помірна

Прогулянки на свіжому повітрі та провітрювання приміщень

Скорочення ввечері час користування гаджетами та екранами

Контроль тиску та стану здоров'я - людям с хронічними захворюваннями

Якщо самопочуття викликає занепокоєння, то необхідно звертатися за допомогою до лікарів