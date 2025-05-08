Потужна магнітна буря охопить Землю: коли почне "штормити" та як себе вберегти

Магнітна буря червоного рівня охопить нашу планету у найближчу добу. Потужність цієї бурі може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а також можливий збій у роботі засобів зв'язку.
Що потрібно знати про магнітну бурю, що на нас насувається, та як захиститися від її впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Сильна магнітна буря червоного рівня охопить Землю у п'ятницю, 9 травня. Вона досягне червоного рівня, К-індекс 5. Її вплив метеозалежні люди почнуть відчувати вже у четвер ввечері, 8 травня. Така буря викликає у людей головні болі, погіршення самопочуття та відчуття втоми.
Також магнітні бурі червоного рівня можуть впливати на радіо та мобільний зв'язок, супутники, GPRS.
На спад ця буря поступово піде тільки у суботу, 10 травня. Вплив геомагнітної активності буде відчуватися у першій половині дня, а після обіду усе стабілізується.
Варто пам'ятати, що усі прогнози вчених попередні, оскільки сонячна активність може швидко змінюватися. Потрібно слідкувати за оновленнями та попередженнями.
На Сонці регулярно стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, що складається з дрібних заряджених частинок. Ці частинки здатні швидко пересуватися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, стається збурення, яке вчені називають магнітними бурями.
Бурі бувають різні - від зовсім слабких до потужних. Слабкі бурі люди на Землі переважно не відчувають, а от усі бурі, які мають потужність вище К-індекс 5, можуть спричинити погіршення самопочуття.
Геомагнітна активність має різний вплив на людину і прояви можуть бути індивідуальні. Однак є список симптомів, про які люди кажуть найчастіше:
Деякі люди більш чутливі до геомагнітної активності, наприклад: метеочутливі, літні люди, вагітні жінки, маленькі діти, люди з хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи (стрибки тиску, аритмія).
Якщо самопочуття викликає занепокоєння, то необхідно звертатися за допомогою до лікарів
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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center