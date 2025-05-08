Мощная магнитная буря охватит Землю: когда начнет "штормить" и как себя уберечь

Что известно о магнитной буре

Сильная магнитная буря красного уровня охватит Землю в пятницу, 9 мая. Она достигнет красного уровня, К-индекс 5. Ее влияние метеозависимые люди начнут чувствовать уже в четверг вечером, 8 мая. Такая буря вызывает у людей головные боли, ухудшение самочувствия и чувство усталости.

Также магнитные бури красного уровня могут влиять на радио и мобильную связь, спутники, GPRS.

На спад эта буря постепенно пойдет только в субботу, 10 мая. Влияние геомагнитной активности будет ощущаться в первой половине дня, а после обеда все стабилизируется.

Стоит помнить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность может быстро меняться. Нужно следить за обновлениями и предупреждениями.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят различные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, состоящей из мелких заряженных частиц. Эти частицы способны быстро передвигаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.

Бури бывают разные - от совсем слабых до мощных. Слабые бури люди на Земле преимущественно не чувствуют, а вот все бури, которые имеют мощность выше К-индекс 5, могут вызвать ухудшение самочувствия.

Как магнитная буря влияет на человека

Геомагнитная активность имеет разное влияние на человека и проявления могут быть индивидуальны. Однако есть список симптомов, о которых люди говорят чаще всего:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Тошнота

Повышение или снижение артериального давления

Общая слабость

Сонливость

Нарушение сна

Быстрая усталость

Нарушение концентрации и работоспособности

Раздражительность

Апатия

Повышенная эмоциональность

Острая реакция на различные ситуации

Агрессия

Перепады настроения

Обострение хронических болезней

Ухудшение концентрации внимания

Некоторые люди более чувствительны к геомагнитной активности, например: метеочувствительные, пожилые люди, беременные женщины, маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы (скачки давления, аритмия).

Как защититься от воздействия магнитной бури

Врачи дают на такие дни общие, простые, но действенные рекомендации:

Полноценный сон (не менее 7-9 часов, засыпать не позднее 23:00)

Сбалансированный рацион питания и соблюдение графика приема пищи

Употребление достаточного количества воды

Отказ от большого количества кофе, энергетиков, алкоголя, вредной (жирной, острой, соленой) пищи

Избегать стрессов, конфликтов, споров, выяснения отношений, чрезмерных эмоций

Отказ от нагрузки на организм - физической и психологической

Стараться больше отдыхать

Физическая активность должна быть умеренная

Прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений

Сокращение вечером время пользования гаджетами и экранами

Контроль давления и состояния здоровья - людям с хроническими заболеваниями

Если самочувствие вызывает беспокойство, то необходимо обращаться за помощью к врачам