Мощная магнитная буря охватит Землю: когда начнет "штормить" и как себя уберечь

Магнитная буря красного уровня охватит нашу планету в ближайшие сутки. Мощность этой бури может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также возможен сбой в работе средств связи.
Что нужно знать о надвигающейся на нас магнитной буре и как защититься от ее влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Сильная магнитная буря красного уровня охватит Землю в пятницу, 9 мая. Она достигнет красного уровня, К-индекс 5. Ее влияние метеозависимые люди начнут чувствовать уже в четверг вечером, 8 мая. Такая буря вызывает у людей головные боли, ухудшение самочувствия и чувство усталости.
Также магнитные бури красного уровня могут влиять на радио и мобильную связь, спутники, GPRS.
На спад эта буря постепенно пойдет только в субботу, 10 мая. Влияние геомагнитной активности будет ощущаться в первой половине дня, а после обеда все стабилизируется.
Стоит помнить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность может быстро меняться. Нужно следить за обновлениями и предупреждениями.
На Солнце регулярно происходят различные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, состоящей из мелких заряженных частиц. Эти частицы способны быстро передвигаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.
Бури бывают разные - от совсем слабых до мощных. Слабые бури люди на Земле преимущественно не чувствуют, а вот все бури, которые имеют мощность выше К-индекс 5, могут вызвать ухудшение самочувствия.
Геомагнитная активность имеет разное влияние на человека и проявления могут быть индивидуальны. Однако есть список симптомов, о которых люди говорят чаще всего:
Некоторые люди более чувствительны к геомагнитной активности, например: метеочувствительные, пожилые люди, беременные женщины, маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы (скачки давления, аритмия).
Если самочувствие вызывает беспокойство, то необходимо обращаться за помощью к врачам
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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center