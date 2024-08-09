Потужна магнітна буря накриває Землю: коли та як захистити своє здоров'я

Що таке магнітна буря

На Сонці доволі регулярно відбуваються спалахи та вибори, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко переміщатися у просторі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Усі магнітні бурі розділяють за потужністю і для цього є певна шкала - від К-індексу 1 до К-індексу 9, де бурі до К-індексу 5 - бурі помірні, а ті, що вищі - бурі червоного рівня, які впливають на життєдіяльність людини.

Такі бурі викликають головний біль, погіршення самопочуття, слабкість, а ще - збій у роботі супутників, GPRS та зв'язку. При магнітних бурях К-індексів 8-9 можуть бути полярні сяйва.

Найближча магнітна буря

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря червоного рівня почнеться вже сьогодні, 9 серпня. Вона досягне рівня К-індексу 6.

Ця буря стане затяжною і червоний рівень протримається також й в суботу, 10 серпня.

За попереднім прогнозом вчених, вже у неділю, 11 серпня, магнітосфера повернеться у нормальний стан.

Варто зазначити, що наступна буря червоного рівня очікується з 13 по 16 серпня. Вона досягне К-індексу 5.

На Землю насувається потужна магнітна буря (скриншот)

Як магнітна буря впливає на людину

Вчені зі всього світу вже багато років вивчають взаємозв'язок між магнітними бурями та життєдіяльністю людини. Було проведено чимало досліджень, і деякі з них такий взаємозв'язок підтверджують. А ще це підтверджує спостереження лікарів.

На що люди скаржаться:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Слабкість

Сонливість

Підвищена втома

Погіршення концентрації

Зниження працездатності

Проблеми з тиском

Погіршення настрою

Підвищення тривожності

Туман в голові

Дратівливість та прояви агресії

Загострення хронічних хвороб

Що дозволить зменшити вплив магнітних бур

На дні магнітних бур лікарі дають переважно загальні рекомендації: більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, дотримуватися нормального розпорядку дня.

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