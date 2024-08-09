Потужна магнітна буря накриває Землю: коли та як захистити своє здоров'я

Потужна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні, 9 серпня, ближче до обіду. За прогнозами, ця магнітна буря досягне високого червоного рівня К-індексу 6 і затягнеться вона на два дні. Така буря може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.
Що відомо про найближчу магнітну бурю та як вберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
На Сонці доволі регулярно відбуваються спалахи та вибори, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко переміщатися у просторі.
Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.
Усі магнітні бурі розділяють за потужністю і для цього є певна шкала - від К-індексу 1 до К-індексу 9, де бурі до К-індексу 5 - бурі помірні, а ті, що вищі - бурі червоного рівня, які впливають на життєдіяльність людини.
Такі бурі викликають головний біль, погіршення самопочуття, слабкість, а ще - збій у роботі супутників, GPRS та зв'язку. При магнітних бурях К-індексів 8-9 можуть бути полярні сяйва.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря червоного рівня почнеться вже сьогодні, 9 серпня. Вона досягне рівня К-індексу 6.
Ця буря стане затяжною і червоний рівень протримається також й в суботу, 10 серпня.
За попереднім прогнозом вчених, вже у неділю, 11 серпня, магнітосфера повернеться у нормальний стан.
Варто зазначити, що наступна буря червоного рівня очікується з 13 по 16 серпня. Вона досягне К-індексу 5.
На Землю насувається потужна магнітна буря (скриншот)
Вчені зі всього світу вже багато років вивчають взаємозв'язок між магнітними бурями та життєдіяльністю людини. Було проведено чимало досліджень, і деякі з них такий взаємозв'язок підтверджують. А ще це підтверджує спостереження лікарів.
На що люди скаржаться:
На дні магнітних бур лікарі дають переважно загальні рекомендації: більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, дотримуватися нормального розпорядку дня.
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