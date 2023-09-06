Потужна магнітна буря накрила Землю: ось що потрібно про неї знати

Дати магнітної бурі

За даними моніторингових сайтів про геомагнітну обстановку, сильна магнітна буря К-індексу 6 накрила Землю в середу вдень. Раніше фахівці повідомляли про спалах на Сонці, який спровокує магнітну бурю 5 вересня, але очікувалося, що він не стане затяжним.

У новому прогнозі експерти зазначають, що ця буря затягнеться і на четвер, 7 вересня. У четвер очікується К-індекс 5, що також відповідає червоному рівню. У спокійніший стан магнітосфера прийде лише в ніч із четверга на п'ятницю.

Магнітна буря накрила Землю (скриншот: meteoagent)

Що таке магнітна буря

Магнітні або сонячні бурі - це вибухові процеси на Сонці, які супроводжуються викидом масивних потоків енергії, частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Ці частинки з'єднуються в потік і рухаються у бік Землі, де взаємодіють із магнітним полем нашої планети. Це викликає різноманітні проблеми.

Бурі з К-індексом вище 4 можуть впливати на самопочуття людини й навіть викликати головний біль, нездужання. А бурі з К-індексом вище 6 можуть викликати перешкоди в роботі різних електроприладів - вишок стільникового зв'язку, супутників, GPS, робота радіо та ТБ.

Вплив магнітних бур на людину

Існує чимало досліджень, що підтверджують негативний вплив магнітних бур на людину. Найбільшу небезпеку такі бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Вони можуть зазнавати впливу високого рівня радіації, а це в рази збільшує ризик розвитку раку.

А люди на Землі зазвичай скаржаться на погіршення фізичного самопочуття, занепад сил, порушення концентрації, проблеми із психологічним станом.

Часті скарги:

Головний біль, запаморочення

Проблеми зі сном - безсоння чи сонливість

Занепад працездатності, концентрації, туман у голові

Порушення травлення, проблеми з апетитом, нудота

Надмірна емоційність, агресія та дратівливість

Підвищена тривожність

Загострення хронічних захворювань

Що робити в дні магнітних бур

У такі дні фахівці рекомендують повноцінно харчуватися, висипатися, знизити фізичні та психоемоційні навантаження.

Необхідно підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі, робити зарядку, їсти більше фруктів та овочів. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.