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Потужна магнітна буря накриє Землю вже на Великдень: скільки "штормитиме" та до чого готуватися

Коли буде магнітна буря (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Потужна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні, на Великдень. Вона "штормитиме" не один день.

Коли будуть магнітні бурі та як вберегтися від її впливу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Meteoagent, Вікіпедія.

Магнітна буря на Великдень - точні дати

Так, експерти прогнозують початок бурі вже з 5 травня. Але найвищий пік очікується у понеділок. 

6 травня "штормитиме" буря шостого рівня. Втім, вже наступного дня усе має закінчитися. 7 травня "магнітка" знизиться до третього рівня.

Коли буде магнітна буря (скріншот)

Магнітні бурі - що це таке та як підготуватися

Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії.

Люди, які залежні від погоди, можуть відчувати:

  • головний біль
  • втому
  • дратівливість
  • проблеми зі сном
  • біль у м'язах і суглобах
  • погіршення настрою
  • загострення хронічних захворювань.

Як підготуватися до магнітних бур:

  • слідкуйте за прогнозом "магніток"
  • дбайте про своє здоров'я
  • порадьтеся зі своїм лікарем та дізнайтеся, як додатково захиститися від впливу бур.
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Магнітна буря