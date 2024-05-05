Потужна магнітна буря накриє Землю вже на Великдень: скільки "штормитиме" та до чого готуватися

Потужна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні, на Великдень. Вона "штормитиме" не один день.
Коли будуть магнітні бурі та як вберегтися від її впливу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Meteoagent, Вікіпедія.
Так, експерти прогнозують початок бурі вже з 5 травня. Але найвищий пік очікується у понеділок.
6 травня "штормитиме" буря шостого рівня. Втім, вже наступного дня усе має закінчитися. 7 травня "магнітка" знизиться до третього рівня.
Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії.
Люди, які залежні від погоди, можуть відчувати:
Як підготуватися до магнітних бур:
Раніше ми вже розповідали, що вчені б'ють на сполох через сонячну пляму, ширшу за Землю в 15 разів.
Окрім цього, нещодавно "Джеймс Вебб" представив, як може виглядати наша система після загибелі Сонця.