Потурбуйтеся про сад і город: список обов'язкових справ в липні для гарного врожаю

Липень, хоч і літній місяць, не звільняє від деяких садових і городніх справ. Адже регулярний догляд, особливо у липневу спеку, необхідний для здорового розвитку рослин і гарного врожаю.
Про те, що потрібно зробити в саду і на городі в липні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс про городні рослини Vse Roste.
Город - важливе місце в липні. Догляду - захисту від бур'янів, розпушування ґрунту, рясного поливу - потребує кожна рослина.
Щоб врожай був гарним, рекомендують подбати про кожну культуру відповідно до її особливостей:
Посів нових культур
Окрім збору врожаю, в липні радять сіяти рослини з коротким вегетаційним періодом. Наприклад такі:
Що треба зробити на городі в липні (ілюстративне фото: Freepik)
Середина літа - важливий період для догляду і обробкою садових рослин від паразитів.
Крім цього, в липні вже достигають деякі плоди та ягоди. Загалом, липневу роботу в саду можна поділити на наступні категорії:
Полив рослин в саду
Це обов'язкова робота влітку, особливо в спекотний період. Адже недостатня кількість вологи негативно впливає на плоди, вони осипаються або не дозрівають до потрібного розміру.
Тож полив має бути рясним, 1-2 відра - недостатньо для великих дерев. Відповідно до віку та розміру дерева, об'єм води, який радять обрати для поливу, може становити 50-100 л для кожного екземпляру.
Та важливо поливати дерево не тільки біля стовбура, а й зволожувати землю довкола. Не слід забувати про улюблені "чагарники" з ягодами, особливо про малину - саме в липні ця рослина приносить плоди.
Проте, на відміну від поливу дерев, ягідні рослини слід поливати лише під корінь, щоб уникнути поширення грибка.
Захист та обробка рослин від шкідників
Коли плоди ростуть, їх надзвичайно важливо захистити від шкідників та захворювань. В липні рекомендують здійснювати наступне.
Підгодовування рослин
З появою плодів, дерева і рослини все більше потребують поживних речовин. Тому додатково радять вносити корисні речовини разом з поливом - 1-2 рази за липень.
Рекомендують обирати добрива з вмістом азоту та калію, використовуючи магазинні засоби або органічні сполуки.
Визначити потребу рослини можна за довжиною пагонів, що з'явилися цього року - якщо вони не довші за 30 см, радять внести добрива.
Збір плодів
В липні достигають багато смачних і, безумовно, корисних плодів, які слід збирати якнайшвидше після дозрівання.
Серед плодів, що достигають в липні, наступні:
Збирати плоди радять в міру дозрівання, тобто, в декілька етапів. Адже перезрілі плоди можуть привернути увагу птахів та ос.
Крім цього, такі ягоди будуть занадто м'якими, тож їх рекомендують використати для варення та соку.
В липні також можуть приносити плоди ранні сорти фруктових дерев. Це зумовлює необхідність встановлення підпор під гілля. Адже рясно всипане плодами гілки можуть не витримати вагу - і зламатися.
Тож приділення уваги кожній рослині в липні - в саду і на городі - неодмінно допоможе отримати гарний та здоровий врожай.
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