Позаботьтесь о саде и огороде: список обязательных дел в июле для хорошего урожая

Июль, хоть и летний месяц, не освобождает от некоторых садовых и огородных дел. Ведь регулярный уход, особенно в июльскую жару, необходим для здорового развития растений и хорошего урожая.
О том, что нужно сделать в саду и на огороде в июле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс об огородных растениях Vse Roste.
Огород - важное место в июле. Ухода - защиты от сорняков, рыхления почвы, обильного полива - нуждается каждое растение.
Чтобы урожай был хорошим, рекомендуют позаботиться о каждой культуре соответственно с ее особенностями:
Посев новых культур
Кроме сбора урожая в июле советуют сеять растения с коротким вегетационным периодом. Например:
Что нужно сделать на огороде в июле (иллюстративное фото: Freepik)
Середина лета - важный период по уходу и обработке садовых растений от паразитов.
Кроме этого, в июле уже созревают некоторые плоды и ягоды. В общем, июльскую работу в саду можно поделить на следующие категории:
Полив растений в саду
Это обязательная работа летом, особенно в жаркий период. Ведь недостаточное количество влаги оказывает негативное влияние на плоды, они осыпаются или не созревают до нужного размера.
Так что полив должен быть обильным, 1-2 ведра - недостаточно для больших деревьев. Согласно возрасту и размеру дерева объем воды, который советуют выбрать для полива, может составлять 50-100 л для каждого экземпляра.
Но важно поливать дерево не только у ствола, но и увлажнять землю вокруг. Не следует забывать о любимых "кустарниках" с ягодами, особенно о малине - именно в июле это растение приносит плоды.
Однако в отличие от полива деревьев, ягодные растения следует поливать только под корень, чтобы избежать распространения грибка.
Защита и обработка растений от вредителей
Когда плоды растут, их очень важно защитить от вредителей и заболеваний. В июле советуют осуществлять следующее.
Прикормка растений
С появлением плодов, деревья и растения все больше нуждаются в питательных веществах. Поэтому дополнительно советуют вносить полезные вещества вместе с поливом - 1-2 раза за июль.
Рекомендуется выбирать удобрения с содержанием азота и калия, используя магазинные средства или органические соединения.
Определить потребность растения можно по длине появившихся в этом году побегов - если они не длиннее 30 см, советуют внести удобрения.
Сбор плодов
В июле созревают много вкусных и, безусловно, полезных плодов, которые следует собирать как можно быстрее после созревания.
Среди плодов, созревающих в июле, следующие:
Собирать плоды советуют по мере созревания, то есть в несколько этапов. Ведь перезрелые плоды могут привлечь внимание птиц и ос.
Кроме того, такие ягоды будут слишком мягкими, поэтому их рекомендуют использовать для варенья и сока.
В июле также могут приносить плоды ранние сорта фруктовых деревьев. Это обуславливает необходимость установления подпор под ветви. Ведь обильно усыпанные плодами ветки могут не выдержать вес - и сломаться.
Поэтому уделение внимания каждому растению в июле - в саду и на огороде - непременно поможет получить хороший и здоровый урожай.
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