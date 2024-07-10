Позаботьтесь о саде и огороде: список обязательных дел в июле для хорошего урожая

Что делать на огороде в июле

Огород - важное место в июле. Ухода - защиты от сорняков, рыхления почвы, обильного полива - нуждается каждое растение.

Чтобы урожай был хорошим, рекомендуют позаботиться о каждой культуре соответственно с ее особенностями:

Огурцы : кроме регулярного полива и подкормки, нужно своевременно собирать урожай, чтобы предотвратить перерастание и поспособствовать росту новых плодов.

: кроме регулярного полива и подкормки, нужно своевременно собирать урожай, чтобы предотвратить перерастание и поспособствовать росту новых плодов. Морковь : следует провести прореживание, оставив самые сильные растения - сохраняя между ними расстояние в 4 см и внося удобрения с содержанием калия.

: следует провести прореживание, оставив самые сильные растения - сохраняя между ними расстояние в 4 см и внося удобрения с содержанием калия. Капуста : советуют собирать ранние сорта, чтобы они не растрескались от перезревания. А вот капусту поздних и средних сортов нужно прикормить органическими соединениями и защитить от вредителей; цветную капусту следует защитить еще и от солнечных лучей.

: советуют собирать ранние сорта, чтобы они не растрескались от перезревания. А вот капусту поздних и средних сортов нужно прикормить органическими соединениями и защитить от вредителей; цветную капусту следует защитить еще и от солнечных лучей. Свекла : эту культуру советуют проредить, оставив расстояние меж растениями в 10-13 см.

: эту культуру советуют проредить, оставив расстояние меж растениями в 10-13 см. Томаты : томатам в июле требуется регулярное пасынкование, чтобы питательные вещества поступили плодам. Кроме этого, советуют защитить растения от фитофторов, используя биопрепараты, за 2-3 дня до уборки помидоров.

: томатам в июле требуется регулярное пасынкование, чтобы питательные вещества поступили плодам. Кроме этого, советуют защитить растения от фитофторов, используя биопрепараты, за 2-3 дня до уборки помидоров. Чеснок : это растение можно убирать уже в июле, выкопав луковички, связав их в пучки и подвесив для высыхания.

: это растение можно убирать уже в июле, выкопав луковички, связав их в пучки и подвесив для высыхания. Лук : растение в июле следует защитить от луковой мухи. Кроме этого, рекомендуют регулярно поливать и пропалывать грядки, прекратив орошение за 2-3 недели до сбора луковиц.

: растение в июле следует защитить от луковой мухи. Кроме этого, рекомендуют регулярно поливать и пропалывать грядки, прекратив орошение за 2-3 недели до сбора луковиц. Картофель: кроме сбора урожая молодого картофеля, средний и поздний картофель нужно защитить от фитофторы, не забывая о поливе.

Посев новых культур

Кроме сбора урожая в июле советуют сеять растения с коротким вегетационным периодом. Например:

редис;

редька;

репа;

салат;

укроп;

шпинат;

кориандр.

Что нужно сделать на огороде в июле (иллюстративное фото: Freepik)

Что сделать в июле в саду

Середина лета - важный период по уходу и обработке садовых растений от паразитов.

Кроме этого, в июле уже созревают некоторые плоды и ягоды. В общем, июльскую работу в саду можно поделить на следующие категории:

полив;

обработка и защита растений;

прикормка лиственных любимцев;

сбор урожая.

Полив растений в саду

Это обязательная работа летом, особенно в жаркий период. Ведь недостаточное количество влаги оказывает негативное влияние на плоды, они осыпаются или не созревают до нужного размера.

Так что полив должен быть обильным, 1-2 ведра - недостаточно для больших деревьев. Согласно возрасту и размеру дерева объем воды, который советуют выбрать для полива, может составлять 50-100 л для каждого экземпляра.

Но важно поливать дерево не только у ствола, но и увлажнять землю вокруг. Не следует забывать о любимых "кустарниках" с ягодами, особенно о малине - именно в июле это растение приносит плоды.

Однако в отличие от полива деревьев, ягодные растения следует поливать только под корень, чтобы избежать распространения грибка.

Защита и обработка растений от вредителей

Когда плоды растут, их очень важно защитить от вредителей и заболеваний. В июле советуют осуществлять следующее.

Проверка состояния фруктовых деревьев : легче всего избавиться от вредителей, или спасти дерево от болезни - сразу, когда проблема была обнаружена. Поэтому следует обращать внимание на внезапное появление пятен на листьях, повреждение краев гусеницей или изменение формы побегов.

: легче всего избавиться от вредителей, или спасти дерево от болезни - сразу, когда проблема была обнаружена. Поэтому следует обращать внимание на внезапное появление пятен на листьях, повреждение краев гусеницей или изменение формы побегов. Обработка для профилактики : это действие помогает защитить растение от вредителей, чтобы предотвратить развитие болезней культур. Советуют опрыскивать растения фунгицидами (Хорус, Скор, Топаз и др.) и инсектицидами (Актара, Энжио и т.п.) в соответствии с рекомендациями производителя.

: это действие помогает защитить растение от вредителей, чтобы предотвратить развитие болезней культур. Советуют опрыскивать растения фунгицидами (Хорус, Скор, Топаз и др.) и инсектицидами (Актара, Энжио и т.п.) в соответствии с рекомендациями производителя. Защита урожая от птиц : важно установить специальные отпугиватели или сетку от птиц, чтобы защитить урожай от ворон, сорок и дроздов.

: важно установить специальные отпугиватели или сетку от птиц, чтобы защитить урожай от ворон, сорок и дроздов. Лечение больных растений: при выявлении признаков насекомых-паразитов или болезни, следует сразу начать лечить растение, чтоб спасти урожай. Однако, если плоды нужно собрать менее чем за 3 недели, необходимо выбирать мягкие методы лечения - так называемые биопрепараты.

Прикормка растений

С появлением плодов, деревья и растения все больше нуждаются в питательных веществах. Поэтому дополнительно советуют вносить полезные вещества вместе с поливом - 1-2 раза за июль.

Рекомендуется выбирать удобрения с содержанием азота и калия, используя магазинные средства или органические соединения.

Определить потребность растения можно по длине появившихся в этом году побегов - если они не длиннее 30 см, советуют внести удобрения.

Сбор плодов

В июле созревают много вкусных и, безусловно, полезных плодов, которые следует собирать как можно быстрее после созревания.

Среди плодов, созревающих в июле, следующие:

малина;

вишня;

ирга;

крыжовник;

смородина (черная и белая).

Собирать плоды советуют по мере созревания, то есть в несколько этапов. Ведь перезрелые плоды могут привлечь внимание птиц и ос.

Кроме того, такие ягоды будут слишком мягкими, поэтому их рекомендуют использовать для варенья и сока.

В июле также могут приносить плоды ранние сорта фруктовых деревьев. Это обуславливает необходимость установления подпор под ветви. Ведь обильно усыпанные плодами ветки могут не выдержать вес - и сломаться.

Поэтому уделение внимания каждому растению в июле - в саду и на огороде - непременно поможет получить хороший и здоровый урожай.