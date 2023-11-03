Вам нужно сменить гинеколога, если вы заметили эти "звоночки"

Важные "звоночки" на приеме у гинеколога (фото: Getty Images)

Гинеколог, как и любой врач, должен соблюдать определенные правила при приеме пациентки. Он не может навязывать женщине свое мнение, однако в то же время следует выстраивать доверие между пациентом и специалистом.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok гинеколога Дарьи Петрусевич рассказывает, на что следует обращать внимание во время приема у "женского врача".