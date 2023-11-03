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Вам нужно сменить гинеколога, если вы заметили эти "звоночки"

Украина, Пятница 03 ноября 2023 12:40
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Вам нужно сменить гинеколога, если вы заметили эти "звоночки" Важные "звоночки" на приеме у гинеколога (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Дарья Петрусевич

Гинеколог, как и любой врач, должен соблюдать определенные правила при приеме пациентки. Он не может навязывать женщине свое мнение, однако в то же время следует выстраивать доверие между пациентом и специалистом.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok гинеколога Дарьи Петрусевич рассказывает, на что следует обращать внимание во время приема у "женского врача".

Главные табу в гинекологе

Вам следует обратиться к другому специалисту, если ваш предыдущий врач:

  • настаивал на беременности, запугивал бесплодием или осуждал вас за решение не рожать детей
  • не предупреждал вас о манипуляции, которую планирует сделать или принимал анализы без вашего согласия
  • был фамильярным, переходил на "ты", употреблял фразы типа "моя дорогуша" и т. д.
  • смеялся над вашими вопросами
  • рекомендовал покупать медицинские средства в конкретном месте или у конкретного человека
  • не давал права выбора. Здесь нужно знать, что подходов к лечению каждого диагноза всегда несколько. Задача врача - проинформировать и рассказать, а не настаивать.
  • обвинял вас в ваших жалобах
  • давал субъективную оценку вашей половой жизни или виду половых органов
  • обесценивал или игнорировал ваши слова о дискомфортных или болезненных ощущениях во время осмотра
  • отказывался объяснять непонятные вам моменты во время консультации

@daria.gynotes Про жіноче здоров’я - в Instagram gynotes, запрошую

Раньше мы рассказывали, что категорически запрещено делать при приеме у гинеколога.

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