Вам нужно сменить гинеколога, если вы заметили эти "звоночки"
Важные "звоночки" на приеме у гинеколога (фото: Getty Images)
Гинеколог, как и любой врач, должен соблюдать определенные правила при приеме пациентки. Он не может навязывать женщине свое мнение, однако в то же время следует выстраивать доверие между пациентом и специалистом.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok гинеколога Дарьи Петрусевич рассказывает, на что следует обращать внимание во время приема у "женского врача".
Главные табу в гинекологе
Вам следует обратиться к другому специалисту, если ваш предыдущий врач:
- настаивал на беременности, запугивал бесплодием или осуждал вас за решение не рожать детей
- не предупреждал вас о манипуляции, которую планирует сделать или принимал анализы без вашего согласия
- был фамильярным, переходил на "ты", употреблял фразы типа "моя дорогуша" и т. д.
- смеялся над вашими вопросами
- рекомендовал покупать медицинские средства в конкретном месте или у конкретного человека
- не давал права выбора. Здесь нужно знать, что подходов к лечению каждого диагноза всегда несколько. Задача врача - проинформировать и рассказать, а не настаивать.
- обвинял вас в ваших жалобах
- давал субъективную оценку вашей половой жизни или виду половых органов
- обесценивал или игнорировал ваши слова о дискомфортных или болезненных ощущениях во время осмотра
- отказывался объяснять непонятные вам моменты во время консультации
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Раньше мы рассказывали, что категорически запрещено делать при приеме у гинеколога.
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