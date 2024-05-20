Не потрібно мастити зеленкою! Лікар спростував головний міф про заразну хворобу

Вітрянка - це небезпечна інфекційна хвороба, яка не лікується зеленкою.

Що це за хвороба, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштина в Instagram.

Перші симптоми вітрянки

Перші симптоми можуть бути ще до появи висипу. До них відносяться - загальна слабкість, головний біль, відсутність апетиту, лихоманка. Вже в цей час людина стає заразною для оточуючих і до того часу, поки висипання не покриються кірочками.

Через 1-2 дні починає виникати висип на грудях, спині та обличчі, а потім може поширитися на все тіло, включаючи рот, повіки та статеві органи, у вигляді невеликих вузликів, які перетворюються на водянисті пухирі, а далі лопаються та покриваються кіркою.

Лікар наполягає не мастити висип зеленкою, щоб його "підсушити", бо це логічний перебіг захворювання.

Наносити засоби на висипання рекомендовано для зменшення свербежу, тобто якщо перебіг легкий та висип не свербить дитину, то можна не мастити.

Як зменшити свербіж?

Наносити на шкіру: Каламін, Цикапласт, Судокрем, Пудер Плін, Вітрянка Стоп

Протиалергічні препарати внутрішньо: едем, л-цет і тд.

Купання в прохолодній ванні та вологі обгортування

У якості жарознижуючих рекомендовано - парацетамол.

Дитина може йти в колектив з дня появи останнього нового висипу + 5 днів



Чи може вдруге захворіти на вітрянку?

Швидше ні, чим так. Іноді інше вірусне захворювання може помилково бути розцінено як вітрянку. Вакцинація дозволяє зменшити ризик виникнення ускладнень у вигляді пневмонії, інфекції мозку та крові.