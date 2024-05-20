Не нужно смазывать зеленкой! Врач опроверг главный миф о заразной болезни
Ветрянка – это опасная инфекционная болезнь, которая не лечится зеленкой.
Что это за болезнь, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.
Первые симптомы ветрянки
Первые симптомы могут быть еще до появления сыпи. К ним относятся - общая слабость, головная боль, отсутствие аппетита, лихорадка. Уже в это время человек становится заразным для окружающих и до тех пор, пока высыпания не покроются корочками.
Через 1-2 дня начинает возникать сыпь на груди, спине и лице, а затем может распространиться на все тело, включая рот, веки и половые органы, в виде небольших узелков, которые превращаются в водянистые пузыри, а затем лопаются и покрываются коркой.
Врач настаивает не мазать сыпь зеленкой, чтобы ее "подсушить", потому что это логическое течение заболевания.
Наносить средства на сыпь рекомендовано для уменьшения зуда, то есть если течение легкое и сыпь не чешется ребенка, то можно не смазывать.
Как уменьшить зуд?
- Наносить на кожу: Каламин, Цикапласт, Судокрем, Пудер Плин, Ветрянка Стоп
- Противоаллергические препараты внутрь: эдем, л-цет и тд.
- Купание в прохладной ванне и влажные обертывания
- В качестве жаропонижающих рекомендовано - парацетамол.
Ребенок может идти в коллектив со дня появления последней новой сыпи + 5 дней
Может ли вторично заболеть ветрянкой?
Скорее нет, чем да. Иногда другое вирусное заболевание может быть ошибочно расценено как ветрянка. Вакцинация позволяет снизить риск возникновения осложнений в виде пневмонии, инфекции мозга и крови.
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