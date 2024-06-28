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Не потрібно ходити в спортзал: 7 ефективних вправ для схуднення вдома

П'ятниця 28 червня 2024 19:03
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Не потрібно ходити в спортзал: 7 ефективних вправ для схуднення вдома Як тренуватись вдома, щоб схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб схуднути та вести здоровий спосіб життя, не завжди потрібен абонемент у спортзал. За допомогою правильних тренувань вдома можна ефективно спалити калорії, прискорити метаболізм і скинути зайві кілограми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Присідання зі стрибками

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Далі виконайте присідання та вистрибніть і станьте в початкове положення.

М’яко приземліться і перейдіть у наступне присідання. Повторюйте протягом 30 секунд.

Не потрібно ходити в спортзал: 7 ефективних вправ для схуднення вдома

Присідання зі стрибками (фото: eatthis.com)

Планка з рухами

Спочатку станьте у планку. Далі розставте ноги широко та зробіть крок в бік, а потім в інший. Вправу робіть 30 секунд.

Не потрібно ходити в спортзал: 7 ефективних вправ для схуднення вдомаПланка з рухами (фото: eatthis.com)

Присідання з вагою тіла

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Присядьте, тримаючи спину прямою. Поверніться у вихідне положення та повторіть 15 повторень.

Не потрібно ходити в спортзал: 7 ефективних вправ для схуднення вдомаПрисідання (фото: eatthis.com)

Віджимання

Станьте у положення планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Далі опустіть корпус, тримайте спину прямо і віджимайтеся. Зробіть 12 повторень.

Не потрібно ходити в спортзал: 7 ефективних вправ для схуднення вдома

Віджимання (фото: eatthis.com)

Випади

Встаньте та зробіть випад однією ногою назад, потім поверніться у вихідне положення. По черзі міняйте ноги та повторіть по 12 повторень кожною ногою.

Не потрібно ходити в спортзал: 7 ефективних вправ для схуднення вдома

Випади (фото: eatthis.com)

Планка з плечовими ударами

Спочатку станьте у положення планки. Після цього постукайте по лівому плечу правою рукою, потім по правому плечу лівою. Вправу робіть 30 секунд.

Не потрібно ходити в спортзал: 7 ефективних вправ для схуднення вдомаПланка з плечовими ударами (фото: eatthis.com)

Скакалка

Використовуйте скакалку або імітуйте рух без неї. Стрибайте безперервно протягом двох хвилин.

Не потрібно ходити в спортзал: 7 ефективних вправ для схуднення вдома

Скакалка (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли, чому не виходить накачати сідниці мрії.

Також ми писали про 6 ефективних вправ, які допоможуть спалити багато калорій.

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