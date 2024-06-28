Не потрібно ходити в спортзал: 7 ефективних вправ для схуднення вдома

Щоб схуднути та вести здоровий спосіб життя, не завжди потрібен абонемент у спортзал. За допомогою правильних тренувань вдома можна ефективно спалити калорії, прискорити метаболізм і скинути зайві кілограми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Присідання зі стрибками

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Далі виконайте присідання та вистрибніть і станьте в початкове положення.

М’яко приземліться і перейдіть у наступне присідання. Повторюйте протягом 30 секунд.

Присідання зі стрибками (фото: eatthis.com)

Планка з рухами

Спочатку станьте у планку. Далі розставте ноги широко та зробіть крок в бік, а потім в інший. Вправу робіть 30 секунд.

Планка з рухами (фото: eatthis.com)

Присідання з вагою тіла

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Присядьте, тримаючи спину прямою. Поверніться у вихідне положення та повторіть 15 повторень.

Присідання (фото: eatthis.com)

Віджимання

Станьте у положення планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Далі опустіть корпус, тримайте спину прямо і віджимайтеся. Зробіть 12 повторень.

Віджимання (фото: eatthis.com)

Випади

Встаньте та зробіть випад однією ногою назад, потім поверніться у вихідне положення. По черзі міняйте ноги та повторіть по 12 повторень кожною ногою.

Випади (фото: eatthis.com)

Планка з плечовими ударами

Спочатку станьте у положення планки. Після цього постукайте по лівому плечу правою рукою, потім по правому плечу лівою. Вправу робіть 30 секунд.

Планка з плечовими ударами (фото: eatthis.com)

Скакалка

Використовуйте скакалку або імітуйте рух без неї. Стрибайте безперервно протягом двох хвилин.