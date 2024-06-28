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Не нужно ходить в спортзал: 7 эффективных упражнений для похудения дома

Пятница 28 июня 2024 19:03
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Не нужно ходить в спортзал: 7 эффективных упражнений для похудения дома Как тренироваться дома, чтобы похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы похудеть и вести здоровый образ жизни, не всегда нужен абонемент в спортзал. С помощью правильных тренировок на дому можно эффективно сжечь калории, ускорить метаболизм и сбросить лишние килограммы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Приседания со скачками

Встаньте, расставив ноги по ширине плеч. Затем выполните приседания и выпрыгните и станьте в исходное положение.

Мягко приземлитесь и перейдите в следующее приседание. Повторяйте в течение 30 секунд.

Не нужно ходить в спортзал: 7 эффективных упражнений для похудения дома

Приседания со скачками (фото: eatthis.com)

Планка с движениями

Сначала станьте в планку. Далее расставьте ноги широко и сделайте шаг в сторону, а затем в другую. Упражнение делайте 30 секунд.

Не нужно ходить в спортзал: 7 эффективных упражнений для похудения домаПланка с движениями (фото: eatthis.com)

Приседания с весом тела

Встаньте, расставив ноги по ширине плеч. Присядьте, держа спину прямой. Вернитесь в исходное положение и повторите 15 повторений.

Не нужно ходить в спортзал: 7 эффективных упражнений для похудения домаПриседания (фото: eatthis.com)

Отжимание

Станьте в положение планки, расставив руки немного шире, чем на ширине плеч. Далее опустите корпус, держите спину прямо и отжимайтесь. Сделайте 12 повторений.

Не нужно ходить в спортзал: 7 эффективных упражнений для похудения дома

Отжимание (фото: eatthis.com)

Выпады

Встаньте и сделайте выпад одной ногой назад, затем вернитесь в исходное положение. Поочередно меняйте ноги и повторите по 12 повторений каждой ногой.

Не нужно ходить в спортзал: 7 эффективных упражнений для похудения дома

Выпады (фото: eatthis.com)

Планка с плечевыми ударами

Сначала станьте в положение планки. После этого постучите по левому плечу правой рукой, затем по правому плечу левой. Упражнение делайте 30 секунд.

Не нужно ходить в спортзал: 7 эффективных упражнений для похудения домаПланка с плечевыми ударами (фото: eatthis.com)

Скакалка

Используйте скакалку или имитируйте движение без нее. Прыгайте непрерывно в течение двух минут.

Не нужно ходить в спортзал: 7 эффективных упражнений для похудения дома

Скакалка (фото: eatthis.com)

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