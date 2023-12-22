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"Потрібно було за щось жити". Популярна українська акторка надавала послуги "сексу по телефону"

П'ятниця 22 грудня 2023 20:30
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"Потрібно було за щось жити". Популярна українська акторка надавала послуги "сексу по телефону" Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Анна Саліванчук шокувала зізнанням. Виявилося, що у студентські роки вона працювала у службі "сексу по телефону", а паралельно - на релігійному каналі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на шоу "Хто зверху?".

Анна Саліванчук розповіла про нестандартну роботу

За словами знаменитості, коли вона була студенткою, їй хотілося гарно одягатися і смачно їсти, і для цього потрібно було багато працювати.

&quot;Потрібно було за щось жити&quot;. Популярна українська акторка надавала послуги &quot;сексу по телефону&quot;

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"У студентські роки потрібно було за щось жити. Мені хотілося гарно вдягатися та смачно їсти, тому я багато працювала. Вдень, звісно, вчилася, а вночі та зранку перед навчанням працювала. Був у біографії період, коли я одночасно працювала в службі "сексу по телефону" та на релігійному каналі", - поділилася вона.

&quot;Потрібно було за щось жити&quot;. Популярна українська акторка надавала послуги &quot;сексу по телефону&quot;

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Вночі говорила: "Так, я торкаюся твоїх сідниць!". Зранку йшла на озвучування й казала: "Доброго ранку! Сьогодні свято Пресвятої Богородиці!". Не бачу в цьому нічого поганого, адже я чесно заробляла гроші", - додала Анна акторка.

Також Саліванчук згадала, як працювала акторкою масових сцен.

"Я дуже багато працювала в масовках. Потім був період, коли вже сама набирала масовку, працюючи в рекламних агенціях. І в цей час починала зніматись у кіно", - розповіла зірка.

&quot;Потрібно було за щось жити&quot;. Популярна українська акторка надавала послуги &quot;сексу по телефону&quot;

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

Зазначимо, що Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно.

Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери".

Також відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Нещодавно Ірина Білик представила українську версію хіта "Снег".

Також Гейлі Бібер показала, як стильно поєднати шубу з сумкою від українського бренду.

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Анна Саливанчук звезды шоу-бизнеса