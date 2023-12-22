"Нужно было за что-то жить". Популярная украинская актриса оказывала услуги "секса по телефону"
Украинская актриса Анна Саливанчук шокировала признанием. Оказалось, что в студенческие годы она работала в службе "секса по телефону", а параллельно - на религиозном канале.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на шоу "Хто зверху?"
Анна Саливанчук рассказала о нестандартной работе
По словам знаменитости, когда она была студенткой, ей хотелось хорошо одеваться и вкусно есть, и для этого нужно было много работать.
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)
"В студенческие годы нужно было за что-то жить. Мне хотелось хорошо одеваться и вкусно есть, поэтому я много работала. Днем, конечно, училась, а ночью и утром перед учебой работала. Был в биографии период, когда я одновременно работала в службе "секса" по телефону и на религиозном канале, - поделилась она.
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)
"Ночью говорила: "Да, я касаюсь твоих ягодиц!". Утром шла на озвучивание и говорила: "Доброе утро! Сегодня праздник Пресвятой Богородицы!". Не вижу в этом ничего плохого, ведь я честно зарабатывала деньги", - добавила Анна актриса.
Также Саливанчук вспомнила, как работала актрисой массовых сцен.
"Я очень много работала в массовках. Потом был период, когда уже сама набирала массовку, работая в рекламных агентствах. И в это время начинала сниматься в кино", - рассказала звезда.
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)
Отметим, что Анна Саливанчук является известной украинской актрисой театра и кино.
Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры".
Также известно, что она жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.
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