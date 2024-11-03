Потрібні найдешевші продукти. З цим супом ви скинете до 5 кг за тиждень

Для того, щоб швидко схуднути, ви можете легко приготувати цей суп із загальнодоступних і дешевих овочів. Він є основою 7-денної дієти, на якій можна скинути до п’яти кілограмів.

Яку саму першу страву треба приготувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Який суп допоможе схуднути на 5 кілограмів на тиждень

Капустяна дієта - це різновид монодієти для схуднення, тобто меню, засноване на одному продукті - в даному випадку це білокачанна, можливо червонокачанна або савойська капуста.

Дієта триває 7 днів і вимагає різкого зниження калорійності їжі, що призводить до швидкої втрати маси тіла. Вона проста і дешева, тому що передбачає вживання в невеликих кількостях загальнодоступних продуктів, в тому числі овочів, доступних в магазинах цілий рік.

Основою капустяної дієти є суп із капусти, який домінує в раціоні, особливо протягом перших трьох днів дієти, і настільки низькокалорійний, що його можна споживати практично без обмежень.

На капустяній дієті дозволяється їсти певні овочі, як-от броколі, цвітну капусту, брюссельську капусту, салат, огірки, перець, моркву, петрушку, цибулю-порей і селеру. До заборонених овочів належать картопля, кукурудза, горох, квасоля та інші бобові.

Фрукти дозволено їсти в обмеженій кількості, переважно вибираючи яблука, апельсини, диню або кавун, уникаючи при цьому бананів, авокадо та вишні.

Рецепт капустяного супу: Основний рецепт капустяного супу включає такі інгредієнти: цибуля, часник, зелений перець, помідори, морква, гриби, селера, капуста, трохи соку V8 і вода.

План харчування на капустяній дієті:

День 1: необмежена кількість фруктів (крім бананів), несолодкий чай, журавлинний сік, вода.

необмежена кількість фруктів (крім бананів), несолодкий чай, журавлинний сік, вода. День 2: необмежена кількість свіжих або варених овочів (з акцентом на листовій зелені), велика запечена картопля на вечерю.

необмежена кількість свіжих або варених овочів (з акцентом на листовій зелені), велика запечена картопля на вечерю. День 3: необмежена кількість овочів і фруктів (крім бананів).

необмежена кількість овочів і фруктів (крім бананів). День 4: до восьми бананів і необмежена кількість знежиреного молока.

до восьми бананів і необмежена кількість знежиреного молока. День 5: до шести свіжих помідорів, 200-400 грамів яловичини або риби.

до шести свіжих помідорів, 200-400 грамів яловичини або риби. День 6: необмежена кількість яловичини та овочів (з акцентом на листовій зелені).

необмежена кількість яловичини та овочів (з акцентом на листовій зелені). День 7: необмежена кількість овочів, несолодкий фруктовий сік і коричневий рис до відчуття ситості.

Чи корисна капустяна дієта?

Дієтолог Меггі Міхальчик зазначає, що деякі продукти, дозволені в цій дієті, такі як капуста, овочі, фрукти, коричневий рис, нежирне м'ясо та знежирене молоко, забезпечують організм важливими вітамінами та поживними речовинами.

Однак це не робить дієту корисною для здоров’я. За словами дієтолога Джонатана Валдеса, у цій дієті мало калорій, білків, жирів та інших важливих вітамінів і мінералів.

"Суп може на деякий час дати відчуття ситості, але не забезпечить тривалої енергії," - зазначає він.

Дієтолог Джессіка Кордінг застерігає, що така дієта може спричинити нездорове ставлення до їжі, особливо у людей, схильних до харчових розладів.

"Ця дієта одночасно обмежує та провокує переїдання," - пояснює вона.