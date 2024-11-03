Нужны самые дешевые продукты. С этим супом вы сбросите до 5 кг в неделю

Для того чтобы быстро похудеть, вы можете легко приготовить этот суп из общедоступных и дешевых овощей. Он является основой 7-дневной диеты, на которой можно скинуть до пяти килограммов.

Какое первое блюдо нужно приготовить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Какой суп поможет похудеть на 5 килограммов в неделю

Капустная диета - это разновидность монодиеты для похудения, то есть меню, основанное на одном продукте - в данном случае это белокочанная, возможно краснокочанная или савойская капуста.

Диета длится 7 дней и требует резкого снижения калорийности пищи, что приводит к быстрой потере массы тела. Она простая и дешевая, потому что предполагает употребление в небольших количествах общедоступных продуктов, в том числе овощей, доступных в магазинах круглогодично.

Основой капустной диеты является суп из капусты, доминирующий в рационе, особенно в течение первых трех дней диеты, и настолько низкокалорийный, что его можно употреблять практически без ограничений.

На капустной диете разрешается есть определенные овощи, например брокколи, цветную капусту, брюссельскую капусту, салат, огурцы, перец, морковь, петрушку, лук-порей и сельдерей. К запрещенным овощам относятся картофель, кукуруза, горох, фасоль и другие бобовые.

Фрукты можно есть в ограниченном количестве, предпочтительно выбирая яблоки, апельсины, дыню или арбуз, избегая при этом бананов, авокадо и вишни.

Рецепт капустного супа: Основной рецепт капустного супа включает следующие ингредиенты: лук, чеснок, зеленый перец, помидоры, морковь, грибы, сельдерей, капуста, чуть-чуть сока V8 и вода.

План питания на капустной диете:

День 1: неограниченное количество фруктов (кроме бананов), несладкий чай, клюквенный сок, вода.

неограниченное количество фруктов (кроме бананов), несладкий чай, клюквенный сок, вода. День 2: неограниченное количество свежих или вареных овощей (с акцентом на листовой зелени), большой запеченный картофель на ужин.

неограниченное количество свежих или вареных овощей (с акцентом на листовой зелени), большой запеченный картофель на ужин. 3 день: неограниченное количество овощей и фруктов (кроме бананов).

неограниченное количество овощей и фруктов (кроме бананов). День 4: до восьми бананов и неограниченное количество обезжиренного молока.

до восьми бананов и неограниченное количество обезжиренного молока. День 5: до шести свежих помидоров, 200-400 г говядины или рыбы.

до шести свежих помидоров, 200-400 г говядины или рыбы. 6 день: неограниченное количество говядины и овощей (с акцентом на листовой зелени).

неограниченное количество говядины и овощей (с акцентом на листовой зелени). День 7: неограниченное количество овощей, несладкий фруктовый сок и коричневый рис до ощущения сытости.

Полезна ли капустная диета?

Диетолог Мэгги Михальчик отмечает, что некоторые продукты, разрешенные в этой диете, такие как капуста, овощи, фрукты, коричневый рис, нежирное мясо и обезжиренное молоко, снабжают организм важными витаминами и питательными веществами.

Однако это не делает диету полезной для здоровья. По словам диетолога Джонатана Валдеса, в этой диете мало калорий, белков, жиров и других витаминов и минералов.

"Суп может на время дать ощущение сытости, но не обеспечит длительной энергии," - отмечает он.

Диетолог Джессика Кординг предостерегает, что такая диета может повлечь за собой нездоровое отношение к пище, особенно у людей, склонных к пищевым расстройствам.

"Эта диета одновременно ограничивает и провоцирует переедание", - объясняет она.