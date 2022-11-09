Тяжкохвора акторка Тишкевич вимушена з чоловіком виїхати з будинку: що сталось

Як з'ясувалось, Катя планує їхати за кордон лікуватися, а от Валентин переїжджає до квартири.

"Чоловік тимчасово переселиться до квартири, а жінка, тобто я, поїде лікувати нерви у тепло", - поділилася акторка.

За її словами, на лікування потрібні гроші, а роботи в акторів зараз немає, а зарплатні чоловіка їм не вистачить. Тому свій приватний будинок подружжя вирішило здати в оренду.

"Я планую виїхати за кордон і на це потрібні грошики. Робота Валіка в інституті взагалі не вивезе мою поїздку, то було прийняте рішення поки виїхати зі своєї тільки нещодавно придбаної домівки. Повномасштабна внесла багато коректив у наші плани, і у ваші також, я знаю", - написала Катя.

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком (instagram.com/mrsketrin)

Додамо, що лише нещодавно лікарі змогли поставити діагноз. Після багаторічних обстежень, аналізів та неефективного лікування, Катерина дізналася, що вона страждає на соматоморфний головний біль. Такий біль виникає через порушення біохімії мозку внаслідок пологової травми.

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком (instagram.com/mrsketrin)