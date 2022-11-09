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Тяжелобольная актриса Тишкевич вынуждена с мужем уехать из дома: что произошло

Екатерина Тишкевич уезжает за границу на лечение (instagram.com.mrsketrin)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская актриса Екатерина Тишкевич рассказала, что вынуждена вместе с мужем, актером Валентином Томусяком, уехать из дома, которое они приобрели до начала полномасштабной войны.

Новостью она поделилась на своей странице в Instagram.

Как выяснилось, Катя планирует ехать за границу лечиться, а вот Валентин переезжает в квартиру.

"Муж временно переселится в квартиру, а женщина, то есть я, поедет лечить нервы в тепло", - поделилась актриса.

По ее словам, на лечение нужны деньги, а работы у актеров сейчас нет, а зарплаты мужа им не хватит. Поэтому свой частный дом супруги решили сдать в аренду.

"Я планирую выехать за границу и на это нужны денежки. Работа Валика в институте вообще не вывезет мою поездку, то было принято решение пока выехать из своего только недавно приобретенного дома. Полномасштабная внесла много корректив в наши планы, и в ваши тоже, я знаю ", - написала Катя.

Екатерина Тишкевич с мужем Валентином Томусяком (instagram.com/mrsketrin)

Добавим, что недавно врачи смогли поставить диагноз. После многолетних обследований, анализов и неэффективного лечения, Екатерина узнала, что она страдает соматоморфной головной болью. Такая боль возникает из-за нарушения биохимии мозга вследствие родовой травмы.

Екатерина Тишкевич с мужем Валентином Томусяком (instagram.com/mrsketrin)

Недавно Тишкевич рассказывала о своей бывшей подруге, режиссере Оксане Байрак. Актриса заявила, что та шутила, что хочет выйти замуж за Путина.

Также мы писали, что Екатерина Тишкевич долгое время не могла встать с постели из-за тяжелой болезни.

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Катерина Тишкевичакторка