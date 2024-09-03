"Потрапила у біду". 10-річна донька Камалії опинилася у лікарні

Що трапилося з донькою Камалії

У своїх соцмережах знаменитість поділилася фото, на якій Мірабелла лежить на лікарняному ліжку в Охматдиті.

Як розповіла виконавиця, її дочка впала з електросамоката й дістала серйозну травму - перелом руки зі зміщенням.

Камалія з донькою Мірабеллою (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Співачка висловила подяку лікарям клініки за надану оперативну медичну допомогу.

"Хочу висловити безмежну вдячність лікарям Охматдиту за їхню професійну і турботливу допомогу нашій донечці Мірабеллі, яка, на жаль, потрапила в біду - впала з електросамоката і отримала серйозний перелом зі зміщенням. Завдяки вашій оперативності, вмінню та великому серцю наша дівчинка вже на шляху до одужання", - написала Камалія.

Зірка також звернулася до батьків, чиї діти катаються на електросамокатах, із закликом бути максимально уважними і регулярно нагадувати своїм нащадкам про обережність.