"Потрапила у біду". 10-річна донька Камалії опинилася у лікарні

10-річну доньку української співачки Камалії Мірабеллу було госпіталізовано із серйозною травмою до лікарні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
У своїх соцмережах знаменитість поділилася фото, на якій Мірабелла лежить на лікарняному ліжку в Охматдиті.
Як розповіла виконавиця, її дочка впала з електросамоката й дістала серйозну травму - перелом руки зі зміщенням.
Камалія з донькою Мірабеллою (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Співачка висловила подяку лікарям клініки за надану оперативну медичну допомогу.
"Хочу висловити безмежну вдячність лікарям Охматдиту за їхню професійну і турботливу допомогу нашій донечці Мірабеллі, яка, на жаль, потрапила в біду - впала з електросамоката і отримала серйозний перелом зі зміщенням. Завдяки вашій оперативності, вмінню та великому серцю наша дівчинка вже на шляху до одужання", - написала Камалія.
Зірка також звернулася до батьків, чиї діти катаються на електросамокатах, із закликом бути максимально уважними і регулярно нагадувати своїм нащадкам про обережність.