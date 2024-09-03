RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Попала в беду". 10-летняя дочь Камалии оказалась в больнице

Камалия с детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

10-летняя дочь украинской певицы Камалии Мирабелла была госпитализирована с серьезной травмой в больницу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Что случилось с дочерью Камалии

В своих соцсетях знаменитость поделилась фото, на которой Мирабелла лежит на больничной койке в Охматдете.

Как рассказала исполнительница, ее дочь упала с электросамоката и получила серьезную травму - перелом руки со смещением.

Камалия с дочерью Мирабеллой (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Певица выразила благодарность врачам клиники за оказанную оперативную медицинскую помощь.

"Хочу выразить безграничную благодарность врачам Охматдету за их профессиональную и заботливую помощь нашей дочери Мирабелли, которая, к сожалению, попала в беду - упала с электросамоката и получила серьезный перелом со смещением. Благодаря вашей оперативности, умению и большому сердцу наша девочка уже на пути к пути выздоровление", - написала Камалия.

Звезда также обратилась к родителям, чьи дети катаются на электросамокатах с призывом быть максимально внимательными и регулярно напоминать своим потомкам об осторожности.

Читайте РБК-Украина в Google News
КамалияЗвезды шоу-бизнесаДети