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"Попала в беду". 10-летняя дочь Камалии оказалась в больнице

Вторник 03 сентября 2024 11:25
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"Попала в беду". 10-летняя дочь Камалии оказалась в больнице Камалия с детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

10-летняя дочь украинской певицы Камалии Мирабелла была госпитализирована с серьезной травмой в больницу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Что случилось с дочерью Камалии

В своих соцсетях знаменитость поделилась фото, на которой Мирабелла лежит на больничной койке в Охматдете.

Как рассказала исполнительница, ее дочь упала с электросамоката и получила серьезную травму - перелом руки со смещением.

&quot;Попала в беду&quot;. 10-летняя дочь Камалии оказалась в больнице

&quot;Попала в беду&quot;. 10-летняя дочь Камалии оказалась в больнице

Камалия с дочерью Мирабеллой (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Певица выразила благодарность врачам клиники за оказанную оперативную медицинскую помощь.

"Хочу выразить безграничную благодарность врачам Охматдету за их профессиональную и заботливую помощь нашей дочери Мирабелли, которая, к сожалению, попала в беду - упала с электросамоката и получила серьезный перелом со смещением. Благодаря вашей оперативности, умению и большому сердцу наша девочка уже на пути к пути выздоровление", - написала Камалия.

Звезда также обратилась к родителям, чьи дети катаются на электросамокатах с призывом быть максимально внимательными и регулярно напоминать своим потомкам об осторожности.

Ранее Камалия прокомментировала фото с синяками и гематомой на лице.

Также она призналась, что пережила рак и клиническую смерть.

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