Чтобы потом не жалеть: эти 5 вещей нужно знать о женихе перед свадьбой

Язык любви

Если вы не знаете, зачем вам нужно знать язык любви вашего жениха или что такое язык любви, сейчас самое время заняться этим. Вот пять способов, которыми люди дарят и получают любовь: помощь и забота, слова поддержки, качественное время вместе, дарение подарков и физическое прикосновение.

Иногда мы делаем что-то из любви (например, готовим ужин в тот вечер, когда ваш партнер занят работой, или покупаем для него подарки просто так), и эти жесты воспринимаются не так, как нам хотелось бы. Это может быть связано с тем, что вашему избраннику, возможно, нужно показать любовь по-другому (например, сказать ему, что вы им гордитесь, или найти дополнительное время, чтобы проводить его вместе).

Вот вам рекомендация: узнайте об этом вместе, определите, на чем вы оба стоите, и поговорите о том, как вы оба любите проявлять и получать любовь. Скорее всего, вы увидите своего жениха и его действия с другой точки зрения (в позитивном ключе!), узнаете больше о том, как сохранить искру и избежать конфликтов в будущем.

Хорошие (и плохие) черты

Конечно, вы чертовски любите своего жениха, но любите ли вы его не вопреки его недостаткам, а из-за них? Легко игнорировать плохие черты, когда есть так много хороших - мы все это знаем, но прежде чем вступить в брак, очень важно признать, понять и принять не самые лучшие черты вашего избранника.

Нередко пары женятся и надеются, что то, что им не очень нравится друг в друге, волшебным образом исчезнет, ​​но не будьте такой парой. Вы должны быть в состоянии говорить о своих недостатках и позволять своему партнеру говорить о своих в непредвзятой и принимающей обстановке. Таким образом, когда что-то случится, вы сможете работать вместе над улучшением не очень хороших качеств друг друга, что, в свою очередь, укрепит ваши отношения в долгосрочной перспективе.

Планы на детей

Хотя вы, возможно, еще не готовы к тому, чтобы вокруг вас бегали детишки (или их было больше, если у вас и/или вашего партнера уже есть дети), это, возможно, одна из самых важных тем для обсуждения, прежде чем вы решите провести свою жизнь с кем-то. Прежде всего, на одной ли вы волне, когда дело доходит до того, хотите вы их или нет?

Как насчет времени? Возможно, вы готовы сейчас, а ваш партнер хочет подождать несколько лет. Это может вызвать некоторые конфликты, и может быть трудно пойти на компромисс в чем-то таком важном.

Точно так же вы должны знать, как ваш партнер относится к таким вещам, как ЭКО, замораживание яйцеклеток и усыновление, если иметь детей вместе труднее. Поговорите обо всех аспектах появления детей на свет: хотите ли вы их, когда вы их захотите и, наконец, как они повлияют на ваше будущее, финансы и отношения.

Семейные финансы

Неудивительно, что многим парам неудобно говорить о финансах (и управлять ими), особенно если один из вас либо зарабатывает больше денег, либо имеет больше долгов, чем другой. На самом деле, большинство пар пережили какой-то конфликт из-за финансов. Это уязвимая тема для многих людей, но разговоры о финансовых целях с вашим партнером также могут вдохновлять и волновать.

Помимо доходов и долгов (поскольку вы, вероятно, уже знаете эти вещи о своем партнере), спросите его, как вы будете распоряжаться финансами после свадьбы. Будете ли вы объединять финансы или держать их отдельно? Любой из этих вариантов вызывает у вас дискомфорт? Узнайте, в чем причина.

Точно так же у вас должно быть понимание того, как он любит откладывать свои деньги (крупные суммы на поездку или более частые мелочи) и как вы будете вместе откладывать деньги на будущие общие цели.

Карьерные амбиции

Ждали ли вы устоявшейся карьеры, прежде чем выйти замуж, или вы все еще не совсем уверены, чем хотите заниматься - ваша карьера, а также карьера вашего жениха будут играть ключевую роль в вашем совместном будущем. Обычно мы проводим на работе больше часов в неделю, чем с нашими супругами, поэтому вполне вероятно, что работа будет постоянной темой для разговоров дома.

Вы должны знать, прежде чем идти к алтарю, что это значит для вашего брака. Например, как вы будете поддерживать своего партнера во время стрессовых ситуаций на работе или важных карьерных решений? Если его работа потребует переезда, вы согласитесь на это? А как насчет наоборот?

И, наконец, чья карьера отошла бы на второй план, если бы дело дошло до этого? На эти вопросы очень сложно ответить (особенно гипотетически), но вам нужно убедиться, что у вас совпадает мнение на эти темы.