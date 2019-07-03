Из потолка течет вода: в сети появилось видео потопа в украинском супермаркете

Потоп в Кривом Роге - супермаркет "Сильпо" затопило (фото: коллаж РБК-Украина)

Сильный ураган стал причиной потопа в магазине

В Кривом Роге в одном из супермаркетов "Сильпо" произошел потоп. Из потолка магазина вода просто текла на покупателей и работников супермаркета. Видео инцидента опубликовал очевидец Виталий Муха на своей странице в Facebook.

На видео видно, что вода пробивалась через потолок, лампы и системы вентиляции. При этом сильный дождь, который прошел в городе 2 июля, залил компьютеры и кассы, которые стояли в зале супермаркета.

Потоп в Кривом Роге - супермаркет "Сильпо" затопило (видео: facebook.com/vitalya.mukha)

Пользователи сети также прокомментировали данное видео:

Наверно надо обесточить, а то кого-то поджарит!

Все ржали и снимали на камеры, сотрудники "Сильпо" ничего не предпринимали;

Это здание не принадлежит "Сильпо". Они его арендуют. Предпринимать должны владельцы. А по личному опыту - они му**ки;



Скриншот с Facebook

Смешно...ну бл@ть очень смешно, в городе бедствие, люди будут гибнуть...будут снимать и ржать;

Душ;

Это на 96 квартале, Кривой Рог. Да, ураганчик на славу был. Деревья повырывало, провода пообрывало, почти все районы без света, кто то и без воды! Даже интернет у многих пропал. Улицы затопило местами до попы. Крыши повреждены у многих. Ветер был такой, что жуть;

Ужас какой...и ничего не делают...

Скриншот с Facebook

Я бы побежала спасать товар и компьютеры. Стоят, снимают на камеру, позор таким работникам! Можно было, что-то спасти, да и покупатели могли бы помочь;

Себя надо спасать, а не товар. В любой момент могло закоротить электричество и бахнуть током.

Скриншот с Facebook

Напомним, что из-за урагана в Кривом Роге задержались около десяти поездов.

Ранее сообщалось, что ураган в Днепре натворил много бед. В сети показали последствия бури.