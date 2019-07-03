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Из потолка течет вода: в сети появилось видео потопа в украинском супермаркете

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 23:06
Из потолка течет вода: в сети появилось видео потопа в украинском супермаркете
Потоп в Кривом Роге - супермаркет "Сильпо" затопило (фото: коллаж РБК-Украина)

Сильный ураган стал причиной потопа в магазине

В Кривом Роге в одном из супермаркетов "Сильпо" произошел потоп. Из потолка магазина вода просто текла на покупателей и работников супермаркета. Видео инцидента опубликовал очевидец Виталий Муха на своей странице в Facebook.

На видео видно, что вода пробивалась через потолок, лампы и системы вентиляции. При этом сильный дождь, который прошел в городе 2 июля, залил компьютеры и кассы, которые стояли в зале супермаркета.

Потоп в Кривом Роге - супермаркет "Сильпо" затопило (видео: facebook.com/vitalya.mukha)

Пользователи сети также прокомментировали данное видео:

  • Наверно надо обесточить, а то кого-то поджарит!
  • Все ржали и снимали на камеры, сотрудники "Сильпо" ничего не предпринимали;
  • Это здание не принадлежит "Сильпо". Они его арендуют. Предпринимать должны владельцы. А по личному опыту - они му**ки;
  • Из потолка течет вода: в сети появилось видео потопа в украинском супермаркете

Скриншот с Facebook

  • Смешно...ну бл@ть очень смешно, в городе бедствие, люди будут гибнуть...будут снимать и ржать;
  • Душ;
  • Это на 96 квартале, Кривой Рог. Да, ураганчик на славу был. Деревья повырывало, провода пообрывало, почти все районы без света, кто то и без воды! Даже интернет у многих пропал. Улицы затопило местами до попы. Крыши повреждены у многих. Ветер был такой, что жуть;
  • Ужас какой...и ничего не делают...

Из потолка течет вода: в сети появилось видео потопа в украинском супермаркете

Скриншот с Facebook

  • Я бы побежала спасать товар и компьютеры. Стоят, снимают на камеру, позор таким работникам! Можно было, что-то спасти, да и покупатели могли бы помочь;
  • Себя надо спасать, а не товар. В любой момент могло закоротить электричество и бахнуть током.

Из потолка течет вода: в сети появилось видео потопа в украинском супермаркете

Скриншот с Facebook

Напомним, что из-за урагана в Кривом Роге задержались около десяти поездов.

Ранее сообщалось, что ураган в Днепре натворил много бед. В сети показали последствия бури.

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